Entdecke den Pilger-Spaß-Pass: Abenteuer auf dem Lechfeld für Familien und Kinder

Klosterlechfeld

In den Ferien über das Lechfeld pilgern

Die Pfarreiengemeinschaft Lechfeld hat sich einen Pilger-Spaß-Pass ausgedacht. Wo er zu haben ist und wie das Ganze funktioniert.
Von Hieronymus Schneider
    So sieht die Pilgerpass-Station in der Klosterlechfelder Kirche aus. Foto: Hieronmyus Schneider

    Nicht alle Kinder sind in den Ferien mit ihren Eltern im Urlaub, oder es bleibt nach der Urlaubsreise immer noch Zeit übrig. Um diese sinnvoll zu nutzen, haben sich in Klosterlechfeld Michaela Grimminger, seelsorgliche Mitarbeiterin von Pfarrer Thomas Demel, und die Kindergartenleiterin Karin Krimshandl etwas ausgedacht, womit Kinder alleine oder mit ihrer Familie die Kirchen und Kapellen des Lechfelds entdecken können.

