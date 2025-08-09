In den Ferien über das Lechfeld pilgern

Nicht alle Kinder sind in den Ferien mit ihren Eltern im Urlaub, oder es bleibt nach der Urlaubsreise immer noch Zeit übrig. Um diese sinnvoll zu nutzen, haben sich in Klosterlechfeld Michaela Grimminger, seelsorgliche Mitarbeiterin von Pfarrer Thomas Demel, und die Kindergartenleiterin Karin Krimshandl etwas ausgedacht, womit Kinder alleine oder mit ihrer Familie die Kirchen und Kapellen des Lechfelds entdecken können.

