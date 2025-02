Der Schrift auf der Spur

Die Schrift ist wohl eine der meist unterschätzen Errungenschaften der Menschheit. Denn erst das geschriebene Wort ermöglichte eine belegbare Kommunikation. Sie ermöglichte es, Ereignisse nachhaltig festzuhalten. Schrift ist noch viel mehr - sie kann auch Kunst sein. Um genau den Schritt von der Schrift zur Kunst dreht es sich ab Samstag im Schwabmünchner Museum (MUGS).

Unter dem Titel „Aus Wort mach Kunst“ hat sich Alina Krüger vom MUGS der Schrift und ihrer Entwicklung verschrieben. Der Ansatz passt, denn immerhin ist Schwabmünchen die Geburtsstadt von Leonhard Wagner, der als bedeutendster Kalligraph der deutschen Renaissance gilt. Er findet ebenso Platz in der Ausstellung wie die Setzkästen aus der ehemaligen Druckerei Foster-Oberländer. Diese haben wie durch ein Wunder den Bombenangriff auf Schwabmünchen überstanden und sind heute Zeugen einer Zeit, in der Druck keine Tastenkombination am Computer, sondern echte Handarbeit war.

Icon Vergrößern Einige der Setzkästen aus dem Hause Foster-Oberländer sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: Christian Kruppe Icon Schließen Schließen Einige der Setzkästen aus dem Hause Foster-Oberländer sind in der Ausstellung zu sehen. Foto: Christian Kruppe

„Aus Wort mach Kunst“ zeigt nicht nur die Entwicklung von handschriftlichen Kopien bis hin zum PC. Sie zeigt auch, dass Schrift schon immer Kunst war und auch weiter Kunst ist. Belegt wird dies zum Beispiel durch verschiedene Kunstwerke und dem Augsburger Kalligraphen Sebastian Schulz, der sozusagen in die Fußstapfen Leonhard Wagners tritt. So ist eine Ausstellung entstanden, die nicht nur Historisches mit Neuem verbindet, sondern die Besucher auch mitmachen lässt. Dazu lädt an allen Ausstellungstagen (bis zum 27. April) der Workshop-Raum im MUGS ein.

Besucher dürfen auch mitmachen

Eine weitere Besonderheit der am Samstag beginnenden Ausstellung ist, dass sich das Museum mit der Schreibwerkstatt Schwabmünchen und der Stadtbücherei zusammen getan hat. Gemeinsam stellen die drei Partner aus und kümmern sich um das vielfältige Rahmenprogramm während der Ausstellung. In verschiedenen Workshops, vom Sprayen des Weges zwischen MUGS und Bücherei über verschiedene Vorträge und Mitmachaktionen, wird ein interessantes und buntes Programm rund um Schrift und Druck angeboten.