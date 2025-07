Schau‘ genau: Ein Sommerrätsel für Heimatentdecker

Der Landkreis Augsburg ist riesig: 1071 Quadratkilometer misst die Fläche. Das ist fast halb so viel wie das Saarland. Und doppelt so groß wie der Bodensee. Um den Landkreis mit seinen rund 262.000 Bewohnern und den 46 Städten und Gemeinden aus der Luft zu erfassen, wäre ein Überflug in großer Höhe nötig. Beim diesjährigen Sommerrätsel geht es aber weniger um die große Übersicht. Die Redaktion zoomt den Landkreis heran.

Gesucht werden große und kleine Orte aus der Luft. Manchmal ist auch nur eine Sehenswürdigkeit oder ein markantes Gebäude aus einer Stadt oder einer Gemeinde zu sehen. Um den Ausschnitt zuordnen zu können, ist vor allem Ortskenntnis gefragt. Oder ein genauer Blick: Denn auf jeder Aufnahme verbergen sich Details, die vielleicht zur Lösung führen.

Mit der Drohne oder aus dem Flugzeug

Für das Sommerrätsel, das den Titel „Schau‘ genau“ trägt, sind Fotograf Marcus Merk und Karl Rosengart aufgestiegen. Merk nutzt häufig eine Drohne. Sie ist schnell startklar und steigt so weit auf, bis sie die nötige Höhe hat, um Motive scharf zu erfassen. Die Auflösung der Bilder ist sehr gut. Das gilt auch für die Aufnahmen, die Karl Rosengart mit seiner Kamera aus einem Flugzeug heraus aufnimmt. Jeder Flug ist mit einer gewissen Vorbereitung verbunden. In der Luft ist dann höchste Konzentration angesagt - besonders, wenn es Turbulenzen gibt und der Flieger wackelt.

Icon vergrößern Das Freibad sticht blau heraus: So sieht der südliche Stadtrand von Schwabmünchen aus der Luft aus. Foto: Karl Rosengart Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Freibad sticht blau heraus: So sieht der südliche Stadtrand von Schwabmünchen aus der Luft aus. Foto: Karl Rosengart

Mindestens zehn richtige Lösungen sind nötig

Wer beim Sommerrätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte entdecken und benennen können. Die Antworten sollten gesammelt per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder in Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer will, kann seine Liste der Ortsnamen auch per Post schicken. Die Adressen der Redaktionen lauten: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen und Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Einsendeschluss ist der 15. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Preise.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefonnummer 0821/777-1233