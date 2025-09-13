Kurioses Labyrinth: Adolph Kolping im Maisfeld

Zum Jubiläum 100 Jahre Kolpingsfamilie und 50 Jahre Kolpingjugend gibt es ein besonderes Abenteuer in Bobingen: Inmitten von Maispflanzen erwartet große und kleine Entdecker ein spannendes Labyrinth in einer ganz besonderen Form. Es zeigt das Porträt des Verbandsgründers Adolph Kolping. Geöffnet wird es vom 14. bis 21. September täglich von 15 bis 19 Uhr. Es befindet sich an der Feldstraße Bobingen in der südlichen Verlängerung der Greifstraße. Am Eingang gibt es für die Besucher einen Laufzettel mit einem Fragebogen. Mit jeder richtigen Antwort erhöht sich die Chance auf Preise. Der Eintritt ist frei. Da es sich um eine landwirtschaftliche Fläche handelt, dürfen keine Hunde mitgenommen. Das Gelände ist uneben, daher ist der Weg für Kinderwagen nicht geeignet. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Weitere Informationen gibt es online unter auf www.kolping-bobingen.de.

