Steinheben und Starkbier: Wolfgang Hiller kehrt mit Erfolg zurück   

Die Halle der Feuerwehr war mit 200 Gästen restlos ausverkauft und die Stimmung prächtig, denn es war wieder das Feuerstein-Starkbierfest angesagt. Die Kooperation der Feuerwehr mit dem Steinheberverein Lechfeld (Sthv) ist eine Mischung aus zünftiger Gaudi und hartem Wettkampf der Steinheber um den Feuerstein-Cup. Aber schon der Bayerische Zweikampf als Vorprogramm ist nichts für Ungeübte und verlangt von den Teilnehmern, die sich aus dem Publikum melden können, einiges an Kraft und Können ab. Diesmal haben sich acht Zweierteams für den Mix aus Steinheben und Maßkrug-Stemmen gemeldet. Moderator Michael Riedel präsentierte die neue Metallschiene mit elektronischer Anzeige der gehobenen Zentimeter und die neue von den österreichischen Freunden des „Kroftstodl Thürnau“ als Geschenk mitgebrachte elektronische Anzeigetafel. Der nun in der Schweiz lebende frühere Klosterlechfelder Lokalmatador Wolfgang Hiller zeigte, dass er den 150 Kilogramm schweren Stein immer noch 99 Zentimeter hochheben kann und seine Frau Diana stemmte den auf sechs Kilogramm beschwerten Maßkrug mit ausgestrecktem Arm 58 Sekunden lang. Damit trugen sie den Sieg vor den anderen Teams aus dem Steinheberverein davon. Die maximale Höhe von einem Meter erreichten nur die Klosterlechfelder Hubert Hammer und Tobias Stengelin. Der beste Maßkrugstemmer war Reinhold Jahn, der als Einziger länger als eine Minute durchhielt und noch 22 Sekunden dazu durchhielt.

Icon Vergrößern Sandra Nikifur (links) und Sonja Ertl waren die starken Damen Foto: Hieronymus Schneider Icon Schließen Schließen Sandra Nikifur (links) und Sonja Ertl waren die starken Damen Foto: Hieronymus Schneider

Zwei starke Damen kämpften gegeneinander um den Damencup, der mit dem Steingewicht von 125 Kilogramm begann. Den hoben Sandra Nikifur aus München und Sonja Ertl aus dem niederbayerischen Hengersberg beide über 80 Zentimeter hoch. Bei der Steigerung auf 150 Kilogramm stieg die 46-jährige Sonja Ertl bei zwölf Zentimetern im zweiten Versuch aus. Ihre jüngere Konkurrentin (29 Jahre) hob auch diesen Stein 81 Zentimeter hoch und legte nochmal auf 175 Kilogramm auf. Dieses Gewicht hob sie mit ihrem Körpergewicht von 72 Kilogramm 28,8 Zentimeter hoch und gewann damit klar.

Icon Vergrößern Die Siegerehrung in der offenen Steinheberklasse: (von links): Andreas Jahn, Sebastian Ziegler, Marius Geiger, die Tippsiegerin Mirjam Chatelain, Bürgermeister Rudolf Schneider und Moderator Michael Riedel. Foto: Hieronymus Schneider Icon Schließen Schließen Die Siegerehrung in der offenen Steinheberklasse: (von links): Andreas Jahn, Sebastian Ziegler, Marius Geiger, die Tippsiegerin Mirjam Chatelain, Bürgermeister Rudolf Schneider und Moderator Michael Riedel. Foto: Hieronymus Schneider

Zum Wettkampf in der offenen Klasse um den Feuerstein-Cup traten elf Heber an. Fünf davon vom heimischen Steinheberverein Lechfeld, drei aus Furth im Wald, zwei vom österreichischen Kroftstodl Thürnau und einer aus Aichach. Nach den beiden Durchgängen mit den Steingewichten von 200 und 225 Kilogramm qualifizierten sich drei Heber zum finalen Kampf mit dem 250-Kilostein. Mit dabei waren Andreas Jahn und Marius Geiger vom StHV Lechfeld, sowie der Aichacher Sebastian Ziegler. Der Klosterlechfelder Publikumsliebling Andi Jahn hob diesen Stein mit 83,9 Zentimeter am höchsten vor Marius Geiger aus Prittriching mit 79,5 und Sebastian Ziegler mit 77,2 Zentimetern. Doch weil es in der offenen Klasse keine Einteilung nach dem Körpergewicht gibt, kommt dieses als Relativfaktor in die Wertung und so gewann Sebastian Ziegler den Feuersteincup, weil er in Relation zu seinem Körpergewicht von 91 Kilogramm mehr Punkte hatte als die beiden Lechfelder, welche die 100-Kilo-Marke überschritten. Doch es gab noch eine Siegerin an diesem Abend, nämlich Miriam Chatelain. Die Klosterlechfelderin hatte beim Tippwettbewerb auf den richtigen Sieger gesetzt und wurde aus dem Lostopf gezogen.