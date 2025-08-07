Sommerrätsel: Schau‘ genau

„Schau genau“ heißt es beim Sommerrätsel 2025. Die Redaktion zeigt den Landkreis Augsburg aus der Luft. Gesucht werden große und kleine Orte. Manchmal ist auch nur eine Sehenswürdigkeit oder ein markantes Gebäude aus der Gemeinde zu sehen. Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte entdecken. Ein kleiner Tipp zum abgebildeten Ort: Er liegt an der Schmutter. Die Antworten sollten gesammelt per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder in Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer will, kann seine Liste der Ortsnamen auch per Post schicken. Die Adressen der Redaktionen lauten: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen und Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Einsendeschluss ist der 15. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Preise. Text/Bild: Czysz

