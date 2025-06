Architektur kann auch eine „soziale Dimension“ haben

Ein Gebäude aus dem Landkreis ist am Wochenende bei den „Architektouren“ für Interessierte geöffnet: die neue Kindertagesstätte St. Anna in Schwabmünchen.

Von außen wirkt der 2023 fertiggestellte Bau eher archaisch: Ein Quader mit klaren Linien, eine Holzfassade und eine große Fensterfront, die nach Süden ausgerichtet ist. Es sind die inneren Werte, die die Tagesstätte auszeichnen: Ein heller Spielflur mit einem Oberlicht im Flachdach verbindet zwei Krippen und fünf Kindergarten-Gruppen. Die Philosophie der Gesellschaft von Architekten Degle-Degle aus Königsbrunn: „Wir sind davon überzeugt, dass unsere Umgebung einen direkten Einfluss auf die Qualität unseres Lebens hat, sei es am Arbeitsplatz, zu Hause oder in den öffentlichen Räumen dazwischen.“ Diese Betonung der sozialen Dimension sei von grundlegender Bedeutung für die Entwurfsphilosophie. Sie gehe von der Erkenntnis aus, dass Architektur durch die Bedürfnisse der Menschen entsteht, die sowohl geistiger als auch materieller Natur sein können.

Buben und Mädchen dürfen Gemüse anbauen

Das Haus in der Römerstraße bietet 151 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren. In zwei Krippengruppen können bis zu 26 Buben und Mädchen und in den fünf Kindergartengruppen maximal 125 Kinder aufgenommen werden. Das Gebäude entstand für rund 7,5 Millionen Euro auf einem Acker im Nordosten der Stadt: Deshalb gibt es dort auch eine „Ackerdemie": Ein kleines Feldstück, angrenzend an die Kita, bleibt erhalten. Darauf können die „Acker-Racker“ unter Anleitung ihr eigenes Gemüse anbauen und ernten. Besichtigt werden kann die Kindertagesstätte am Samstag zwischen 14 und 16 Uhr.

Neue Gebäude auf dem Medizin-Campus kann auch besichtigt werden

An der Augsburger Stadtgrenze können Interessierte auch einen Blick ins neue Lehrgebäude der Medizinischen Fakultät an der Uniklinik werfen: Es ist der erste Baustein des Campus der medizinischen Fakultät. Treffpunkt für Besichtigungen ist der Haupteingang an der Promenade am Samstag um 14 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

In der Römerstraße in Schwabmünchen wurde der Kindergarten St. Anna gebaut. Foto: Degle, Gesellschaft von Architekten

Bei den „Architektouren“ werden unter anderem Neu- und Umbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Innenräume, Renaturierungen, Parks, Grün- und Außenanlagen und vieles mehr gezeigt. Durch die Gespräche vor Ort erhalten die Besucherinnen und Besucher auch einen Einblick in die Bauabwicklung.