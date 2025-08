Gemeinsam die Heimat entdecken

Die Sommerferien möchte die Redaktion nutzen, um Leserinnen und Leser bei Spaziergängen zu treffen. Gemeinsam werden besondere Orte erkundet. Expertinnen und Experten geben exklusive Einblicke. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zahl der Teilnehmenden ist beschränkt. Daher bitten wir um eine Anmeldung. Na, welcher Ausflug darf es für Sie sein?

Kräuter am Wegesrand Mit der Kräuterexpertin Sophie Bösel erkunden Sie am Mittwoch, 6. August, die Flora im Lechtal. Entdecken Sie, was am Wegesrand wächst, was genießbar oder giftig ist oder gar heilende Kräfte hat. Mit dabei ist Redakteurin Katja Röderer. Treffpunkt ist um 15 Uhr in Kloster Holzen bei Allmannshofen. Maximal 15 Interessierte können sich auf einen rund zweistündigen Spaziergang freuen. Anmeldungen nimmt von Montag bis Dienstag, 4. bis 5. August, zwischen 9 und 15 Uhr Karin Tautz unter der Telefonnummer 0821/2982140 entgegen. Wer will, kann auch eine E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de (Betreff: Kräuter) schicken. Wer an der Führung teilnimmt, erhält eine Bestätigung.

Waldwerk Kuno Stellvertretender Redaktionsleiter Maximilian Czysz führt am Dienstag, 12. August, bis zu 25 Interessierte zu den Resten einer geheimen Flugzeugfabrik im Scheppacher Forst zwischen Burgau, Scheppach und Zusmarshausen. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs wurden dort Düsenjäger vom Typ Me262 gebaut. Ein Gedenkweg führt zu den Spuren der Geheimanlage. Die Führung auf gut ausgebauten Forstwegen dauert etwa zwei Stunden und eignet sich für Interessierte ab 14 Jahren. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz am Solarfeld. Die genaue Anfahrt wird auf der Seite www.waldwerk-kuno.de beschrieben und sollte vorher unbedingt studiert werden. Eine Anmeldung ist noch per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de möglich. Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Flusslandschaften Experten der LEW und Vertreter vom Fischereiverband Schwaben erklären am Freitag, 22. August, was am Lech für die Renaturierung des Flusses getan wird. Der Spaziergang wird rund 90 Minuten dauern. Begleitet werden die Interessierten von Redaktionsleiterin Cordula Homann. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Vinzenz-Behr-Hütte in Meitingen (Naturfreundehaus). Anmelden kann man sich schon jetzt per E-Mail an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de, das Stichwort lautet Lech.

Um die Schönheiten des Schwabmünchner Luitpoldparks geht es bei einer weiteren Führung. Foto: Christian Kruppe

Schönheiten des Luitpoldparks Schwabmünchen Mit Mitgliedern des Verschönerungsvereins geht es Ende August durch den Luitpoldpark in Schwabmünchen, in dem es viele Angebote zu entdecken gibt. Mit dabei ist Redakteur Marco Keitel. Der Spaziergang wird Ende August stattfinden. Ein genauer Termin steht noch nicht fest, wird aber zeitnah bekannt gegeben. (AZ)