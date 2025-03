Der Appetit auf Wild aus dem Wald sollte wachsen

Am 21. März wird weltweit der Tag des Walds gefeiert. In diesem Jahr stellt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen einen besonderen Aspekt in den Mittelpunkt: Der Wald kann auch eine Nahrungsquelle sein. Nüsse, Früchte, Samen, Wurzeln, Pilze oder Honig können Waldprodukte sein. Auch Wildfleisch gehört dazu. Es verdient besonders im waldreichen Westen des Landkreises Augsburg mehr Aufmerksamkeit.

Es gibt viele Gründe, warum Wildfleisch öfter auf den Tisch kommen sollte. Wesentlich ist, dass Bret nachhaltiger im Vergleich zu anderen Tierhaltungen in der Fleischproduktion ist. Kurze Transportwege halten den ökologischen Fußabdruck gering. Außerdem trägt die Jagd auf Reh, Wildschwein und Co. zur Erhaltung der Wälder bei. Angepasste Wildbestände sind für das Aufwachsen der jungen Wälder, vor allem standortgerechter und möglichst naturnaher Mischwälder, eine Grundvoraussetzung. Davon profitieren alle, die den Wald lieben, schätzen und von ihm leben.