Kunst und Handwerk fürs Auge auf dem Franziskanerplatz

Der 22. Hobby- und Handwerkermarkt wurde diesmal von der Sonne verwöhnt. Bei idealem Marktwetter boten mehr als 30 Aussteller ihre kunsthandwerklichen Waren rund um den Franziskanerplatz an. Da gab es von bunter Keramik, über dekorative und filigrane Metallkunstwerke, Erzeugnisse aus Holz und Glas bis zu Stoffen und Korbwaren alles zu sehen, was das Herz begehrt. Bei der „Herzensdingfabrik“ gab es Geschenkartikel mit Kerzen, edlen Trinkgläsern und schönen Bildern. Schmuck für Kinder und Erwachsene wurde ebenso feilgeboten wie nie nadelnde Weihnachtsbäume aus Cortenstahl, die schon mit bunten Christbaumkugeln bestückt sind. Stofftiere, Socken und Tischwäsche gab es gleich gegenüber dem Kloster. Lebensmittel aus regionaler natürlicher Erzeugung boten der Stand „Wehringer Käs“ und die Imker des Lechfelds an.

Oldtimer ziehen alle Blicke auf sich

Seit etwa 30 Jahren gehört die Oldtimerausstellung als fester Bestandteil zum Hobby- und Handwerkermarkt. Der frühere Marktmeister Georg Haller erinnert sich daran, wie damals aus vier Klosterlechfelder Märkten nur noch zwei gemacht wurden. Nämlich dieser im September und der Pfingstmarkt. Oldtimerfreunde aus der Region konnten ohne Anmeldung mit ihren gepflegten Schätzen kommen und erhielten dafür einen Getränkegutschein. Der Herr über die ausgestellten Limousinen war diesmal Siegfried Welzmiller. Sein Glanzstück, ein Cabrio der Marke Triumph TR 6 des Baujahrs 1970, zog viele Blicke auf sich. Welzmiller hat es von einem Schrottplatz aus den USA überführt und in den Jahren 1990 bis 1993 in etwa 900 Arbeitsstunden bei seiner ehemaligen Firma in Landsberg von Grund auf restauriert, alle Teile verzinkt und Motor und Hinterachse erneuert. „So kann es bei guter Pflege noch gut 50 Jahre fahren“, sagt der Oldtimerexperte. Die Originalkennzeichen „South Carolina ZVO 516“ hat er auch noch aufbewahrt. Die Brüder Anton und Reinhard Hirschmiller sind die Experten für motorisierte Zweiräder.

En Fahrrad mit HIlfsmotor

Die beiden „Velo Solex“ aus französischer Herstellung in den Jahren 1961 und 1970, bei denen der Motor auf dem Vorderrad sitzt, weckten Jugenderinnerungen beim Bürgermeister Rudolf Schneider aus seiner saarländischen Heimat. Beim regen Austausch darüber kam auch die Vorbesitzerin Hannelore Dorner dazu.

Ihre Erinnerungen an das Zweirad Velo Solex teilten die Vorbesitzerin Hannelore Dorner (von links) und Bürgermeister Rudolf Schneider mit dem früheren Marktmeister Georg Haller und dem Aussteller Anton Hirschmiller. Foto: Hieronyms Schneider

Sie schwärmt immer noch davon, wie sie mit diesem Fahrrad mit Hilfsmotor ihre Einkäufe erledigte und dabei oft ihre Kinder auf dem Trittbrett mitnahm. „Ich habe es 20 Jahre lang mit Freude gefahren und der 1,5-Liter-Motor war so sparsam. Für weitere Fahrten habe ich einen Ersatzkanister befestigt.“ Hirschmiller hat aber auch die der Vespa ähnlichen Roller „Simson Schwalbe“ aus DDR-Produktion und sogar das Dreirad „Simson Duo“ für zwei Personen zur Schau gestellt.

Das zentrale Verpflegungszelt und der Grill- und Getränkestand der Dorfgemeinschaft war ebenso wie die Hüpfburg stets gut besucht. Das Ponyreiten vom Langerringer Gnadenhof führte auf dem Festplatz eher ein Schattendasein.

