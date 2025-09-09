Die Heimat entdecken: Schau‘ genau

„Schau‘ genau“ heißt es beim Sommerrätsel 2025. Die Redaktion zeigt den Landkreis Augsburg aus der Luft. Gesucht werden große und kleine Orte. Auf dem heutigen Bild - es ist das letzte in der Reihe - ist eine Gemeinde im Süden des Landkreises gesucht. Markant ist der 65 Meter hohe Kirchturm. Wer beim Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Orte entdecken. Die Antworten sollten gesammelt per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder in Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer will, kann seine Liste der Ortsnamen auch per Post schicken. Die Adressen der Redaktionen lauten: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen und Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Einsendeschluss ist der 15. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Preise. Text: Czysz/Foto: Karl Rosengart

