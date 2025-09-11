Lechfelder Militär-Geschichte: Auf der Suche nach Hinweisen

Manchmal ist detektivische Kleinstarbeit nötig, um mehr über die Geschichte des Fliegerhorsts auf dem Lechfed und die Menschen, die dort gearbeitet haben, herauszufinden. Werner Bischler von der Militärgeschichtlichen Sammlung ist derzeit auf der Suche nach Informationen über zwei ehemalige Angestellte an der Fliegerschule 4 und der Fliegerschützenschule.

Von Joseph Höpfl ist in der Sammlung ein Dienstausweis erhalten. Aber wer genau er? Und wie konnte es sein, dass er mit 46 Jahren an der Schule war? Antworten erhofft sich Bischler jetzt durch neue Hinweise. Die Enkelin von Höpfl hatte Bischler im Sommer beim Bürgerfest angesprochen.

Zufällige Entdeckung

Dort hatte sie den Ausweis ihres Großvaters in einer Ausstellung der Militärgeschichtliche Sammlung Lechfeld entdeckt. Gezeigt wurde ein Querschnitt zur Lechfelder Geschichte. Themen waren das Fliegen als Menschheitstraum, Fliegen in Augsburg und natürlich Fliegen in Lechfeld gestern und heute. Besucher konnten auch flugzeugtechnische Informationen im Detail zum Eurofighter, zum A400M, zur Erprobung der Messerschmitt Me 163 und der Me 262, dem ersten serienmäßig hergestellten Düsenjäger der Welt, bekommen. Es gab aber auch Aufnahmen von den Gebäuden auf dem Flugplatzgelände vor und nach 1945, von Kriegsgefangenen 1870/1871 und im Ersten Weltkrieg und vom Reservelazarett Lechfeld, seinen leitenden Ärzten, seinen Einrichtungen und einem der dort ausgebildeten Sanitäter.

In der Bewachungskompanie

Höpfl war Zimmermann von Beruf und arbeitete für die Firma Spitzer, als der Ausweis ausgestellt worden war. 1918 war er bereits 46 Jahre alt und sei demzufolge nicht mehr für den Militärdienst in Frage gekommen, so Bischler. Er fand heraus, dass der gebürtige Klosterlechfelder zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Kriegsstammrolle verheiratet war und zwei Kinder hatte. Seine Frau war wohl schon gestorben. Auf dem Fliegerhorst arbeitete er unter anderem für die Bewachungskompanie B 44 in Lagerlechfeld, ehe er an der Fliegerschule 4 angestellt wurde.

Aloysia Huber war 1918 an der Fliegerschützenschule angestellt. Foto: Repro Werner Bischler

Bischler will auch mehr über Aloysia Huber herausfinden: Sie war als 17-Jährige als „Schreiberin“ in der Kanzlei der Fliegerschützenschule in Lechfeld angestellt. Ihr Dienstausweis wurde am 18. Januar 1918 ausgestellt. Mehr ist bislang nicht über sie bekannt. Bischler hatte den Ausweis von einem Wolfratshausener erhalten. „Mit einer Aufarbeitung der Geschichte dieser beiden Personen, die an den Einrichtungen auf dem Fliegerhorst 1918 tätig waren, könnte man – vielleicht auch im Sinne der Familien, aus der diese beiden Personen stammen – eine bisher vorhandene Wissenslücke schließen“, sagt Bischler.

Kontakt Wer etwas über Aloysia Huber oder Joseph Höpfl weiß, kann sich direkt an Werner Bischler (Telefon 08234/6355 oder per E-Mail an werner.bischler@web.de) wenden.