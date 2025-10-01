Staudenbahn Süd: Ist der Zug jetzt abgefahren?

Die Pläne für die Reaktivierung der südlichen Staudenbahn zwischen Langenneufnach und Türkheim sind vom Tisch. Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr erteilte dem Projekt jetzt eine klare Absage. Das hat das Landratsamt Unterallgäu so mitgeteilt. Grund sei das aktuelle Potenzialgutachten, das der Landkreis Unterallgäu in Auftrag gegeben hatte: Mit rund 800 Fahrgästen pro Kilometer und Werktag liege die Prognose deutlich unter der vom Freistaat geforderten Schwelle von 1000.
Landkreis Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden