Entscheidung zur Staudenbahn Süd: Reaktivierungspläne endgültig gescheitert

Landkreis Augsburg

Staudenbahn Süd: Ist der Zug jetzt abgefahren?

Die Fahrgastprognose reicht für eine Reaktivierung nicht aus, teilt das Verkehrsministerium mit. Politiker wollen trotzdem weiter für das Projekt kämpfen.
Von Karin Marz und Maximilian Czysz
    Am Scheideweg: Der südliche Abschnitt der Staudenbahn wird nicht reaktiviert. Das hat das Verkehrsministerium mit Christian Bernreiter an der Spitze jetzt so beschlossen. Foto: Marcus Merk

    Die Pläne für die Reaktivierung der südlichen Staudenbahn zwischen Langenneufnach und Türkheim sind vom Tisch. Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr erteilte dem Projekt jetzt eine klare Absage. Das hat das Landratsamt Unterallgäu so mitgeteilt. Grund sei das aktuelle Potenzialgutachten, das der Landkreis Unterallgäu in Auftrag gegeben hatte: Mit rund 800 Fahrgästen pro Kilometer und Werktag liege die Prognose deutlich unter der vom Freistaat geforderten Schwelle von 1000.

