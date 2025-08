Beppo Sedran ist tot

Josef „Beppo“ Sedran begann 1967 mit dem Eintritt in den PSV Augsburg mit dem Judosport und engagierte sich alsbald als Kassierer. Bei der Bundeswehr absolvierte er sehr bald eine Übungsleiterausbildung, unterrichtete beim TV Jahn Landsberg, bevor er dann zum TSV Königsbrunn wechselte. Dort war er Übungsleiter, bald schon zweiter Abteilungsleiter und übernahm 1979 das Amt des schwäbischen Bezirksdamen- und -mädelwarts. Nun ist er gestorben.

1983 war Beppo Sedran der „Mit-Gründungsvater“ der Judoabteilung beim Polizeisportverein Königsbrunn und für die vielen Erfolge der „Königsbrunner Polizei-Judoka“ mitverantwortlich. Weithin bekannt sind die zahlreichen Aktivitäten und Erfolge auf sportlicher und gesellschaftlicher Basis, die von der Vereinsebene über die Stadt Königsbrunn bis hin zu internationalen Verbindungen nach Italien und Japan führten. In der Stadt Königsbrunn machte er sich auch als Moderator bei zahlreichen Sportlerehrungen, Vorführungen, Galaabenden des Sports und den Königsbrunner Bewegungstagen einen Namen. Neben vielen anderen Positionen war Sedran 20 Jahre der Vorsitzende des Judo-Bezirkes Schwaben im BJV und leitete die Geschicke von 40 Judovereinen mit etwa 4.000 Sportlern. Seit 2007 war er Ehrenvorsitzender im Judobezirk Schwaben mit beratender Funktion und Ehrenabteilungsleiter in der Judoabteilung des Polizeisportvereins Königsbrunn seit 2009.

Für sein Engagement wurde Beppo Sedran geehrt

Sein enormes ehrenamtliches Engagement sprach sich bis auf Landes- und Bundesebene herum. So erhielt Beppo Sedran 2001 das „Ehrenzeichen für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern“ vom damaligen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber verliehen. 2013 wurde ihm die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Johannes Daxbacher, der erfolgreichste Judosportler des PSV Königsbrunn, lobte Sedran: „Beppo setzte sich unglaublich für den Judosport in unserem Verein und überregional ein. Ohne sein Wirken wären wir nicht so erfolgreich, wie wir heute sind. Wir verdanken ihm sehr viel.“