Erbseneintopf ermöglicht Spende von 1000 Euro

Als Ende Juni die zweite Neuauflage des Lagerlechfelder Bürgerfestes, das ehemalige Wasserturmfest in der Bundeswehrkaserne, stattfand, war den Veranstaltern doch ein bisschen bange ob des Festerlöses. Denn sehr hohe Temperaturen hatten für weniger Besucher als sonst gesorgt. Dennoch fand insbesondere der Erbseneintopf der Bundeswehr großen Zuspruch, der auf Spendenbasis abgegeben wurde. Damit konnten die Projektsoldatin, Stabsfeldwebel Monika Liebing und der Standortälteste der Bundeswehr Lechfeld, Oberstleutnant Rüdiger Bieler, einen stattlichen Betrag von knapp 1000 Euro aufteilen und an zwei wichtige soziale Organisationen übergeben. Das Bundeswehrsozialwerk, Ortsverband Lechfeld, mit Hauptfeldwebel Corinna Moser und die Lechfelder Tafel, vertreten durch Leiterin Judith Aldinger und Caritas-Chef Andreas Claus, nahmen mit großer Freude und Dankbarkeit den jeweils gleichen Betrag entgegen. Während einerseits in Not geratene Soldatenfamilien unterstützt werden, sind es andererseits Lechfelder Bürgerinnen und Bürger, die in angespannter sozialer Situation dringend auf einen günstigen Erhalt von Lebensmitteln angewiesen sind. Oberstleutnant Rüdiger Bieler unterstrich bei der Übergabe im Kirchgarten der evangelischen Versöhnungskirche, der nun schon zum zweiten Male Veranstaltungsgelände war, im Beisein des Hausherrn und Gemeindepfarrer Leander Sünkel, seine Dankbarkeit: „Erneut konnten Soldaten zum einen bei dem Fest tatkräftig mitwirken und zum anderen einen finanziellen Betrag zur sozialen Hilfe leisten. Gerne sind wir bereit, auch im kommenden Jahr wieder präsent zu sein“.

