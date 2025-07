Erbstücke: Die Ausgeh-Uniform von 1913 ist noch wie neu

Gleich mehrere Erbstücke kann Josef Wegscheider sein Eigen nennen. Das Prunkstück ist die Ausgehuniform seines Großvaters Josef, der vom 1. Oktober 1913 an seinen Militärdienst in Neuburg an der Donau beim 15. Infanterie-Regiment ableisten musste. Nach der Mobilmachung am 1. Juli 1914 wurde der Großvater ins Feld abkommandiert, wo man keine Gala-Uniform brauchen konnte und so hat diese die Kriegsjahre unbeschadet in Neuburg überstanden. Die Jacke und die Mütze präsentieren sich auch nach über hundert Jahren in frischem Blau und Rot. Lediglich die Hose fehlt, denn diese wurden nach dem Krieg als Arbeitshosen weiterverwendet. Zum ganzen Ensemble gehören ein Erinnerungsbild mit den Kameraden seiner Dienstzeit, ein eingerahmtes Schreiben eines Offiziers seiner Kompanie und der Militärausweis. In dem Schreiben vom 16. Oktober 1916 werden die Eltern beglückwünscht, dass ihr Sohn mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurde. Im Militärausweis stehen Beförderungen zum Obergefreiten und zum Unteroffizier, und eine Leiste mit Ehrenzeichen weist weitere Verdienste des Großvaters aus. Am 9. Mai 1917 erlitt er eine Verwundung an der linken Hand, die im Lazarett in Origny versorgt wurde, und bei der Angriffsschlacht im Juli 1918 in der Champagne wurde Josef Wegscheider durch ein Artilleriegeschoss am Kopf verwundet. So erlebte er den Ausgang des Krieges vom Lazarett aus und überstand die Kriegsjahre in Frankreich ebenso wie sein Bruder Johann.

Geords Bruder starb nach der Schlacht von Verdun

Nicht so viel Glück hatte der jüngere Bruder Georg, der beim Königlich-Bayerischen Infanterie-Regiment „Prinz Karl von Bayern“ in Augsburg stationiert war. Er erlitt in der Schlacht bei Verdun am 20. März eine schwere Verwundung, an der er einen Tag später verstarb. Aus den Erzählungen seines Großvaters weiß Josef Wegscheider, dass Georg eine Vorahnung hatte, dass er den Krieg nicht überleben werde. Bei einem Treffen der Brüder vor diesem Angriff habe er gesagt: „Ich komme nicht mehr heim“. Auf einer Feldpostkarte des Bruders Johann ist der Ort des Begräbnisses von Georg beschrieben. Nach dem Krieg wurden seine sterblichen Überreste auf den Soldatenfriedhof in Brieulles im Departement Meuse umgebettet.

All diese Erinnerungsstücke bewahrt Josef Wegscheider ehrenvoll auf, um sie an die nächste Generation weiterzugeben. Sein Großvater kam erst nach dem Ersten Weltkrieg nach Schwabmünchen. Geboren wurde er 1891 in Ketterschwang als Landwirtssohn mit vielen Geschwistern. Er erlernte das Müllerhandwerk. Nach einem Brand, der den Hof zerstörte, zog die Familie nach Buchloe. Seine Ersparnisse wurden während des Krieges von der Familie aufgebraucht, weil sie annahmen, dass er nicht mehr zurückkäme. Nach dem Krieg heirateten er und sein Bruder Johann zwei Schwestern aus Schwabmünchen. Josef kaufte das ehemalige Geburtshaus seiner Frau Theresia Kraus und arbeitete lange Jahre bei der Kunstmühle Demharter und bei Müller in Wehringen. Fünf Kinder gingen aus dieser Ehe hervor, darunter der Sohn Josef, der diesen Namen wiederum an seinen Sohn weitergab. So lebten drei Generationen mit dem Namen Josef Wegscheider viele Jahre in einem Haus.

Josef Wegscheider hat aber noch ein weiteres Erbstück in seiner Sammlung. Es ist eine übergroße Eisenbahner-Taschenuhr aus den Jahren um 1890 bis 1900 mit Eisenbahnmotiv auf dem Rückdeckel und auf dem weißen Emaille-Ziffernblatt, welches keine Haarrisse oder andere Beschädigungen aufweist. Solche Uhren waren bei den Schaffnern der Bahn zur besseren Ablesung der Uhrzeit in Gebrauch. Diese Uhr stammt von einem weiteren Bruder des Großvaters, dem 1905 geborenen Ulrich, der in Buchloe als Bahnbediensteter beschäftigt war. Er kam bei einem tragischen Rangierunfall am 16. Oktober 1953 im Bahnhof von Lamerdingen ums Leben. Bei diesem Unglück entgleisten die Lokomotive und ein Waggon. Der verantwortliche Lokführer musste daraufhin seinen Dienst quittieren.

Klosterlechfeld Eine Taschenuhr mit Tragik