Gelungenes Sportjahr für Wehringer Kinder geht zu Ende

Vergangenes Jahr fand in der Abteilung Gymnastik des FSV Wehringen ein großer Trainerwechsel statt: Babsy Drössler gab nach 30 Jahren ihre vier Kinderturngruppen in neue Hände. Die neue Abteilungsleiterin Nina Zott hatte dann schnell einiges zu tun. Die Turngruppen konnten neu besetzt werden, rund 85 Kinder im Alter von einem bis zu zehn Jahren konnten in den vier Gruppen weiterhin jeden Mittwoch bewegt werden. „Wir haben uns als neues Team schnell gefunden. Die Energie und Kreativität spürt man in jeder Stunde. Und die Kinder sind happy!“, so Zott.

Intensive Woche

Die letzten Wochen vor den Sommerferien waren noch einmal besonders intensiv: Die Kinder hatten in einer Gauklertruppe, angeführt von Katrin Bernwieser-Wildegger und Lars Wietschel, auf dem Historischen Dorffest mitgewirkt und dafür viele Wochen geübt. In der letzten Stunde vor den großen Ferien gab es dann einen weiteren Höhepunkt. Die beiden Kindergartengruppen führten mit rund 50 Kindern gemeinsam eine Knaxiade durch. Dabei handelt es sich um eine Art Olympische Spiele ohne Wettbewerbscharakter. Seit über 30 Jahren gibt es das sehr erfolgreiche Projekt des Bayerischen Turnverbands und der Sparkassen. Bisher haben über 1,6 Millionen Kinder daran teilgenommen. Mit der Knaxiade versucht der Bayerische Turnverband möglichst frühzeitig die Kinder an die Bewegung heranzuführen und seinem Ruf als Kinderstube des Sports gerecht zu werden, denn: Kinder brauchen Bewegung – nicht nur für ihre körperliche, sondern auch für ihre geistige Entwicklung.

Übungsleiter sind auch weiterhin gesucht

Nach den Sommerferien geht es dann mit voller Kraft und langen Wartelisten weiter. Sowohl im Bereich der Kinderturner als auch der Garde „Singoldfunken“ besteht mehr Nachfrage, als der Verein aktuell bedienen kann. Nina Zott sagt daher: „Wir könnten in allen Bereichen noch Unterstützung gebrauchen. Das Team unserer Trainer ist jung, motiviert und offen für Neues. Wer Lust auf ein sportliches Ehrenamt hat, ist bei uns richtig gut aufgehoben.“

