Beim diesjährigen Augsburg-Cup in Königsbrunn wurden die Ministranten der PG Lechfeld (Foto) Sieger in der Gruppe 2 und fahren zum Bistumscup, um dort das Dekanat Schwabmünchen zu vertreten. Die Pfarreiengemeinschaft Stauden erreichte in der Gruppe I den 2. Platz und die Ministranten der PG Großaitingen in der Gruppe 3 ebenfalls Platz 2.

