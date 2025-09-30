Sechs Tage feiern: So fällt die Michaelimarkt-Bilanz aus

Der Auftakt des Michaelimarkts mit der Premiere des Festumzugs war verheißungsvoll. Knapp 30 Vereine aus Schwabmünchen und seinen Ortsteilen zogen mit gut 600 Teilnehmern vom Schrannenplatz zum Festzelt. Die Stimmung war ausgelassen, und das nicht nur bei den Umzugsteilnehmern, sondern auch bei den vielen Menschen am Straßenrand, die sich den Umzug ansahen. Bürgermeister Lorenz Müller war begeistert: „Das war fantastisch. Das zeigt, wie die Vereine zusammenhalten und zur Stadt stehen. Mit dem Umzug gibt es nun keinen Grund mehr, auf die Wiesn zu gehen.“ Auch Festwirt Thomas Kempter, Ideengeber des Umzugs, war angetan: „Das war fürs erste Mal ein Mega-Umzug, darauf kann man für die nächsten Jahre aufbauen. Das war eine standesgemäße Eröffnung für ein Volksfest.“

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Thomas Kempter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis