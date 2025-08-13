Erfolgreiches Fluglager des Luftsportvereins

Jüngst ging eines der erfolgreichsten Fluglager in der Geschichte des Luftsportvereines Schwabmünchen zu Ende. Fünf Flugschüler, einer davon der Lechfelder Sportfluggruppe, Partnerverein der Schwabmünchner, konnten mit dem ersten Alleinflug den wichtigsten Abschnitt ihrer Ausbildung zum Piloten eines Segelflugzeuges beenden.

Auch der „Klaps“ auf das Hinterteil und die Übergabe eines Brennesselstrauchs zur „Steigerung des fliegerischen Feingefühls“ konnte die glücklichen Gesichter nicht beeinträchtigen. Die traditionelle Zeremonie gilt als letzte Stufe der Aufnahme in den Kreis der Piloten. Genauso glücklich war Niklas Gottschling, Jugendleiter des Vereines, der nach Ablegung seiner praktischen Prüfung vor einigen Wochen durch das Luftamt Südbayern, pünktlich zum Fluglager, seine Lizenz in der Post fand.

Kleine Zeltstadt am Tower

Schon in der Woche vor dem Fluglager herrschte reges Treiben am Flugplatz des Luftsportvereines in Schwabegg. Der Platz vor dem Tower verwandelte sich in eine Zeltstadt, das Clubheim wurde vorbereitet, Verpflegung gebracht und der Platz gemäht. Die Jugend des Vereines unter Leitung von Niklas Gottschling und den n Lize van Perbandt und Martina Hieber waren die Garanten für gute Vorbereitung.

Fliegen war erst einmal nicht möglich

Wegen des schlechten Wetters musste zunächst unter anderem auch das Programm im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Schwabmünchen abgesagt werden. Die Jugend war um Unterhaltung nicht verlegen. Ein Alternativprogramm von Trampolinhalle über Schwimmbad-Besuch, Flugsimulator, Computerspiele und abendliche Vorträge eines Fliegerarztes zum Thema „Menschliches Leistungsvermögen“ und zu Fragen der Sicherheit durch einen Fluglehrer, organisiert durch Ausbildungsleiter Sebastian Leib, verkürzten die Tage. Wenig später waren das Wetter und die Piste so gut, dass Fliegen wieder möglich war.

Neben Fliegen stand auch die Kameradschaft im Fokus

So war die Woche angefüllt mit Schulbetrieb, Fliegen in der zeitweise doch präsenten Thermik bis hin zu Fliegen mit einem der Oldtimer mit „Cabriohaube“, bei den steigenden Temperaturen eine willkommene Abkühlung. Wie unbedingt notwendig kam natürlich auch das kameradschaftliche Miteinander an den langen wunderschönen mondhellen Abenden nicht zu kurz. Berichte über Entwicklung und Geschichte von Verein, Flugplatz und die Fliegerei machten die Runde. Den Abschluss bildete das Grillen. Umrahmt von einer von Lize von Perbandt kreierten Band aus den Flugschülern mit ihrem Jugendleiter, gesanglich abgerundet durch Darbietungen von Issi von Perbandt, dauerte bis in den Morgen. Das obligatorische Weißwurstessen nach gemeinsamem Aufräumen ließ den Platz wieder in seinem ursprünglichen Zustand zurück.

