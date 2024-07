Heimatfest in Schwabmünchen war ein voller Erfolg

Als am Samstag gegen 18 Uhr Heinz Schwarzenbacher einen Blick über den Festplatz im Luitpoldpark warf, war er durchaus überrascht. „So viele Gäste zu dieser Zeit, damit habe ich nicht gerechnet,“ stellt er im Nachgang fest. „Das zeigt, dass sich die Verknüpfung mit dem Wertachlauf als richtig erwiesen hat“, ergänzt er. Grundsätzlich war Schwarzenbacher mit dem Heimatfest zufrieden, „auch wenn Petrus unsere Nerven ganz schön strapaziert hat“, spielt er auf das Wetter an. Denn am Samstag war kurz nach 22 Uhr Schluss, als es heftig zu regnen begann. Und auch der geplante Start am Sonntag wurde vom Regen nach hinten geschoben. Doch mit den ersten Sonnenstrahlen zur Mittagszeit strömten auch die Festbesucher in den Park. So fielen am Ende nur die Hüpfburgen dem Regen zum Opfer. „Alles in allem blicke ich auf ein schönes und vor allem friedliches Fest zurück, vor allen, wenn man sieht, das auch anderswo gefeiert wurde. Da freut es einen, wenn man das eine oder andere bekannte Gesicht der Stadt dann doch im Park erblickt“, stellt Schwarzenbacher fest. Treffender lässt sich das Wochenende im Park auch nicht beschreiben.

