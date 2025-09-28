Tausende Menschen strömen zum Michaelimarkt

Tausende Menschen strömten am Wochenende zum Michaelimarkt nach Schwabmünchen. Im Stadtzentrum im Bereich der Garten-, Holzhey- und Museumstraße hatten über 120 Marktkaufleute ihre Stände aufgebaut. Wer wollte, konnte im Festzelt feiern und bayerische Gastlichkeit genießen. Auf dem Festplatz waren Vergnügen, Spaß und Unterhaltung mit Schießhallen, Verlosungen und Fahrgeschäften angesagt. Für die Kleinen wurde im Lech-Wertach-Probezentrum Kasperltheater gespielt. Eltern konnten den verkaufsoffenen Sonntag nutzen und die ausgestellten Oldtimer in der Fuggerstraße bewundern. Mit etwas Glück gab es auch Michaelimarkt-Taler zu gewinnen: Bei der Selfie-Aktion der Redaktion wurden über 100 Wertmarken ausgegeben. Mehr Eindrücke vom Markt und der Selfie-Aktion gibt es online bei aktuellen Bildergalerien.
Schwabmünchen
