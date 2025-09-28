Icon Menü
Erlebe den bunten Michaelimarkt in Schwabmünchen: Fest, Spaß und Selfie-Aktion!

Schwabmünchen

Tausende Menschen strömen zum Michaelimarkt

Buntes Programm beim besonderen Fest im Schwabmünchner Stadtzentrum. Große Resonanz bei Selfie-Aktion der Redaktion.
Von Maximilian Czysz
    •
    •
    •
    Christian Kruppe (links) und Simone Ey (rechts) verteilten Markttaler an die Besucher - vorausgesetzt, sie ließen sich für ein Selfie ablichten.
    Christian Kruppe (links) und Simone Ey (rechts) verteilten Markttaler an die Besucher - vorausgesetzt, sie ließen sich für ein Selfie ablichten. Foto: Christian Kruppe
    Gemeinsam machte der Bummel durch den Markt mehr Spaß.
    Gemeinsam machte der Bummel durch den Markt mehr Spaß. Foto: Britta Schaller
    Am Abend wurde im Festzelt gefeiert und getanzt.
    Am Abend wurde im Festzelt gefeiert und getanzt. Foto: Britta Schaller

    Tausende Menschen strömten am Wochenende zum Michaelimarkt nach Schwabmünchen. Im Stadtzentrum im Bereich der Garten-, Holzhey- und Museumstraße hatten über 120 Marktkaufleute ihre Stände aufgebaut. Wer wollte, konnte im Festzelt feiern und bayerische Gastlichkeit genießen. Auf dem Festplatz waren Vergnügen, Spaß und Unterhaltung mit Schießhallen, Verlosungen und Fahrgeschäften angesagt. Für die Kleinen wurde im Lech-Wertach-Probezentrum Kasperltheater gespielt. Eltern konnten den verkaufsoffenen Sonntag nutzen und die ausgestellten Oldtimer in der Fuggerstraße bewundern. Mit etwas Glück gab es auch Michaelimarkt-Taler zu gewinnen: Bei der Selfie-Aktion der Redaktion wurden über 100 Wertmarken ausgegeben. Mehr Eindrücke vom Markt und der Selfie-Aktion gibt es online bei aktuellen Bildergalerien.

    Selfie-Aktion 2025 der Schwabmünchner Allgemeinen

    Selfie-Aktion der Schwabmünchner Allgemeinen beim Michaelimarkt 2025.
    Icon Galerie
    35 Bilder
    Beim Schwabmünchner Michaelimarkt durften sich viele Besucher über Markttaler freuen. Voraussetzung war, dass sie zu einem Selfie mit Vertretern der Redaktion bereit waren. Ist das nicht eine schöne Erinnerung an den Markt 2025?
