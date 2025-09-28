Tausende Menschen strömen zum Michaelimarkt

Icon vergrößern Gemeinsam machte der Bummel durch den Markt mehr Spaß. Foto: Britta Schaller Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gemeinsam machte der Bummel durch den Markt mehr Spaß. Foto: Britta Schaller

Am Abend wurde im Festzelt gefeiert und getanzt. Foto: Britta Schaller

Tausende Menschen strömten am Wochenende zum Michaelimarkt nach Schwabmünchen. Im Stadtzentrum im Bereich der Garten-, Holzhey- und Museumstraße hatten über 120 Marktkaufleute ihre Stände aufgebaut. Wer wollte, konnte im Festzelt feiern und bayerische Gastlichkeit genießen. Auf dem Festplatz waren Vergnügen, Spaß und Unterhaltung mit Schießhallen, Verlosungen und Fahrgeschäften angesagt. Für die Kleinen wurde im Lech-Wertach-Probezentrum Kasperltheater gespielt. Eltern konnten den verkaufsoffenen Sonntag nutzen und die ausgestellten Oldtimer in der Fuggerstraße bewundern. Mit etwas Glück gab es auch Michaelimarkt-Taler zu gewinnen: Bei der Selfie-Aktion der Redaktion wurden über 100 Wertmarken ausgegeben. Mehr Eindrücke vom Markt und der Selfie-Aktion gibt es online bei aktuellen Bildergalerien.

Selfie-Aktion 2025 der Schwabmünchner Allgemeinen Icon Galerie 35 Bilder Beim Schwabmünchner Michaelimarkt durften sich viele Besucher über Markttaler freuen. Voraussetzung war, dass sie zu einem Selfie mit Vertretern der Redaktion bereit waren. Ist das nicht eine schöne Erinnerung an den Markt 2025?