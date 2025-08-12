30 Tonnen Sand für den Singoldsandkasten

Festivals können auch familienfreundlich sein. Das zeigt das Programm für den „Singoldsandkasten“ - das ist der Kindertag am Donnerstag, 14. August, auf dem Gelände des Singoldsand-Festivals. Im Anschluss daran, ab 20 Uhr, findet erstmals der „Schwabmünchner Abend“ statt. Mit Blasmusik und Schmankerl soll das Festivalgelände für Anwohner, Nachbarn und Festivalbesucher ein Ort der Begegnung werden.

Der Höhepunkt am Kindertag sind die 30 Tonnen Sand, die auf der Fläche vor der Strandbühne aufgeschüttet werden und sich ab 14 Uhr in einen riesigen Abenteuersandkasten verwandelt. Nach dem Sandburgenbauen kann man sich – wie jedes Jahr – dem vielfältigen Angebot der Vereine widmen.

Das Bühnenprogramm sorgt für Musik oder Entspannung durch Yoga

Für Unterhaltung sorgen drei Programmpunkte. Von 15 bis 15.45 Uhr lädt Bianca Weber mit ihren Yoga-Übungen am Singoldsand-Strand zur Entspannung ein: Erholung für die Eltern, etwas Neues für die Kinder und ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie. Von 16.30 bis 17.15 Uhr können Besucher wieder aktiv werden: Die energiegeladenen Lieder von „Pauken und Planeten“ laden zum Tanzen und Austoben ein. Von 18 bis 19 Uhr sorgt dann „Herr Jan & seine Superbänd“ mit humorvollen Geschichten und eingängigen Melodien über den Familienalltag für Stimmung.

Wie im vergangenen Jahr besteht das Programm aus Musik, zahlreichen Aktivitätsangeboten und Foodtrucks. Foto: Christian Kruppe (Archiv)

Abseits der Bühne gestalten Schwabmünchner Vereine ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm. Es gibt eine Hüpfburg, eine Märchenstation sowie einen kleinen Zoo. Kinder können ihren Mut beim Klettern testen, beim Basteln oder Batiken ihre Kreativität entfalten, bei Wettbewerben ihr Geschick beweisen oder sich beim Kinderschminken in fantasievolle Figuren verwandeln. Stärkung kann man sich an mehreren Foodtrucks auf dem Festivalgelände holen.

Der Schwabmünchner Abend am Donnerstag, 14. August, ist kostenlos.

Für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren kostet der Eintritt 20 Euro. Kinder bis 13 Jahren haben in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person freien Eintritt. Ab 20 Uhr laden der Veranstalter und der Verschönerungsverein Schwabmünchen zum „Singoldbänkle" am Festivalgelände ein.

Dieser Abend soll nicht nur mit bayerischer Blasmusik von der Schwabmünchner Band Blechbombe, Essen und Trinken für geselliges Beisammensein sorgen. Er bietet allen – auch denjenigen ohne bisherigen Bezug zum Festival – die Chance, das Singoldsand-Festival aus nächster Nähe zu erleben.