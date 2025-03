Einkehrtag zum Beginn der Fastenzeit

Zu Beginn der Fastenzeit findet am Samstag, 8. März, zwischen 9.30 und 16.30 Uhr im Pfarrsaal des katholischen Pfarrzentrums St. Michael, Schrannenplatz 3, wieder ein Einkehrtag statt. Referent ist der Augustinerchorherr Dirk Egger aus der Propstei Paring. Er ist Prediger und Beichtvater bei Einkehr- und Glaubenstagen, der beim „Follow-Me“-Jüngerschaftskurs in Hurlach mitgewirkt hat.

Thematisch geht es um die befreiende Kraft des Segens. Ermutigt durch Erfahrungen aus seinem eigenen Leben und auch die seines Klosters, berichtet Dirk Egger Geschichten der Ermutigung und von Impulsen, Haltungen und Schritten, wie jeder „selbst konkret in die heilende Macht Gottes eintreten“ kann. Eine kurze Gebetszeit zu Beginn soll laut Pressemitteilung helfen, „die Herzen für die Gegenwart Gottes zu öffnen“. Anschließend folgen die Vorträge, bevor es dann am Nachmittag zum segnenden Gebet geht.

Leib und Seele gehören zusammen

An diesem Tag ist jeder eingeladen, persönlich in seinen Anliegen für sich zu beten und sich segnen zu lassen. Dafür stehen in Zusammenarbeit mit der „Charismatischen Erneuerung“ der Diözese Augsburg Priester, Musik- und Gebetsteams zur Verfügung. Es wird ausreichend Gelegenheit zur Begegnung und zum gegenseitigen Austausch geben. Die Pfarreiengemeinschaft Schwabmünchen sorgt für das leibliche Wohl – weil Leib und Seele zusammengehören. Eine Spende zur Deckung der Unkosten wird erbeten. (AZ)