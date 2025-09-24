Vorverkauf für Party des Musikvereins Schwabegg beginnt

Die 1980er- und 1990er-Jahre gelten bei vielen Musikfans als die besten Jahre. Genau diese Zeit feiert der Musikverein Schwabegg nun schon zum fünften Mal. Am 11. Oktober steigt ab 20 Uhr in der Schwabmünchner Stadthalle die „80s&90s-Party“.
DJ Simon Rose kommt aus München
Simon Rose vom „HyperHyper DJ Team“ aus München legt Eurodance-Sound wie „Rythm is a dancer“ von Snap, Boygroup-Songs von den Backstreet Boys, Ravehymnen und vieles mehr auf. Mitglieder des Musikvereins Schwabegg bedienen an den Bars.
Vorverkauf hat begonnen
Knapp 900 Gäste können bei der musikalischen Zeitreise mit feiern, Karten gibt es im Vorverkauf bei Eliflora Blumen & Floristik, der Schwabmünchner Filiale der Chocolaterie „Café Müller“ oder per E-Mail an party@musikverein-schwabegg.de für zwölf Euro. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. Der Einlass ist ab 18 Jahren möglich.
