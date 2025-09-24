Icon Menü
Erlebe die beste 80er & 90er Party in Schwabmünchen – Karten jetzt sichern!

Schwabmünchen

Vorverkauf für Party des Musikvereins Schwabegg beginnt

Im Oktober steigt die große Party in der Schwabmünchner Stadthalle. Ein DJ aus München sorgt für Stimmung.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Der Kartenvorverkauf für die legendäre 80er&90er Party des Musikverein Schwabegg hat begonnen.
    Der Kartenvorverkauf für die legendäre 80er&90er Party des Musikverein Schwabegg hat begonnen. Foto: Musikverein Schwabegg

    Die 1980er- und 1990er-Jahre gelten bei vielen Musikfans als die besten Jahre. Genau diese Zeit feiert der Musikverein Schwabegg nun schon zum fünften Mal. Am 11. Oktober steigt ab 20 Uhr in der Schwabmünchner Stadthalle die „80s&90s-Party“.

    DJ Simon Rose kommt aus München

    Simon Rose vom „HyperHyper DJ Team“ aus München legt Eurodance-Sound wie „Rythm is a dancer“ von Snap, Boygroup-Songs von den Backstreet Boys, Ravehymnen und vieles mehr auf. Mitglieder des Musikvereins Schwabegg bedienen an den Bars.

    Vorverkauf hat begonnen

    Knapp 900 Gäste können bei der musikalischen Zeitreise mit feiern, Karten gibt es im Vorverkauf bei Eliflora Blumen & Floristik, der Schwabmünchner Filiale der Chocolaterie „Café Müller“ oder per E-Mail an party@musikverein-schwabegg.de für zwölf Euro. Restkarten können an der Abendkasse erworben werden. Der Einlass ist ab 18 Jahren möglich.

