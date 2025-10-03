Icon Menü
Erlebe Gemeinschaft: Offenes Singen in Schwabmünchen, Meitingen und Dinkelscherben

Landkreis Augsburg

Singen mit der Bürgerstifung

An drei Orten im Landkreis Augsburg lädt die Stiftung zum offenen Singen ein.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Zum gemeinsamen Singen lädt die Bürgerstiftung Augsburg-Land nach Schwabmünchen, Meitingen und Dinkelscherben ein.
    Zum gemeinsamen Singen lädt die Bürgerstiftung Augsburg-Land nach Schwabmünchen, Meitingen und Dinkelscherben ein. Foto: Anna Mohl (Archivbild)

    Seit mehr als 20 Jahren gibt es die „Bürgerstiftung Augsburg-Land“. Deren Zweck ist neben der Förderung von Umwelt, Bildung oder Sport auch die Unterstützung von Kunst und Kultur. Daher startet die Bürgerstiftung nun die Aktion „Sing mit!“. Dabei wird in Schwabmünchen, Meitingen und Dinkelscherben gesungen. „Das ist ein freies Singen, der will, soll kommen“, so Christian Weldishofer, Stiftungsrat der Bürgerstiftung. Gesungen wird querbeet, „egal ob Schlager, Evergreen oder Volkslied, es geht ums Miteinander“, so Weldishofer.

    Singen schafft Lebensfreude

    „Singen schafft Gemeinschaft und stiftet Lebensfreude“, erklärt Weldishofer. Bei „Sing mit!“ ist jeder willkommen, das Alter spielt keine Rolle. Das offene Singen findet mit musikalischer Begleitung statt, der Eintritt dazu ist frei. Gesungen wird an folgenden Terminen und Orten: 12. Oktober, ab 15 Uhr, Probenzentrum Schwabmünchen (Museumsstraße 20), 26. Oktober, ab 15 Uhr, Bürgersaal Meitingen (Schloßstraße 4) und 9. November, 15 Uhr, Pfarrsaal Dinkelscherben (Auer Kirchweg 2). Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (AZ)

