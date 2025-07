Sie brachten die „Roaring Sixties“ nach Schwabmünchen

„King B.“ spielt am Freitag, 1. August, bei „Sommer 100“ im Rathausgarten in Schwabmünchen: Beginn ist um 19.30 Uhr. „King B.“ ist die erste Rockband Schwabmünchens - 2023 feierten die Musiker das 60-jährige Bestehen.

Als Schülerband ging es los

Gegründet 1963 als Schülerband, damals noch unter dem Namen „The King-Bays“, sind die Musiker bis heute ihrer musikalischen Linie, gitarrenlastiger Rockmusik, treu geblieben. Von Blues, Rhythm'n'Blues, Rock'n'Roll bis Classic Rock ist für jeden Junggebliebenen etwas dabei. Das Repertoire beginnt bei den Oldies der 1960er-Jahre und hört bei den Klassikern der 1970er-Jahre noch lange nicht auf. Vor über 60 Jahren brachte die Band die „Roaring Sixties“ auf den legendären Beat-Partys nach Schwabmünchen und Umgebung. 1990 wurde der Namen in „King B.“ geändert.

Breites Repertoire

Gründungsmitglied Dieter Malcher zupft auch heute noch den Bass. An den Stimmbändern brilliert Eddie Zimmermann. Für den groovigen Sound sorgt George Merz am Schlagzeug. Komplettiert wird die Besetzung durch den legendären Augsburger Sologitarristen Wolfgang Hefele. Rock, Beat & Blues „handmade“ aus den 1960er- und 1970er-Jahren von Chuck Berry, Beatles, Rolling Stones, Pretty Things, Eric Clapton, J.J. Cale, Creedence Clearwater Revival, Gary Moore bis zu den Dire Straits gehören zum Repertoire der Band. Neben vielen privaten Auftritten auf Geburtstags-Feiern ist die Band durch mehrere Auftritte im Brauhaus 1516 (Augsburger Hauptbahnhof) und einem Auftritt in der BMW-Welt München bekannt. 2013 spielten die Musiker auf der Jahnhallen-Abriss-Party in Schwabmünchen. (rr)