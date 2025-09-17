Icon Menü
Erleben Sie das 26. Langerringer Markttreiben mit Kunsthandwerk und Genuss!

Langerringen

Buntes Markttreiben in der Dorfmitte

In Langerringen ist am Sonntag wieder viel geboten. Dabei locken nicht nur viele Verkaufsstände die Besucher an.
Von Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Das Langerringer Markttreiben findet wieder statt.
    Das Langerringer Markttreiben findet wieder statt. Foto: Hieronymus Schneider (Archiv)

    Wenn am kommenden Sonntag um 10 Uhr in Langerringen Böllerschüsse durchs Dorf hallen, ist klar: Das 26. Langerringer Markttreiben ist eröffnet. Etwa 80 Verkaufsstände werden die Ortsmitte um das Rathaus, die beiden Kirchen und die Viktor-von-Scheffel-Straße in eine Einkaufsmeile mit Kunsthandwerk aller Art verwandeln. Dazwischen machen kulinarische Schmankerl und die flanierenden Musikgruppen vom Evangelischen Posaunenchor über Alphornbläser und Trommlergruppen bis zu Tanzvorführungen den Markt zu etwas ganz Besonderem.

    Nicht nur Verkaufsstände warten auf die Besucher

    Zum festen Bestandteil des Markttreibens gehören die Oldtimer- und die Vogelausstellung. Die Musikkapelle Langerringen hat ihren festen Stand am La-Baconnière-Platz. Für die Kinder gibt es ein Karussell, eine Mini-Eisenbahn und verschiedene Animationen. Die Landfrauen und die Gallusfrauen laden zum Kaffee- und Kuchengenuss ins Gemeindezentrum ein. Das Markttreiben findet bei jedem Wetter statt und schließt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, kostenlose Parkplätze stehen zur Verfügung und werden ausgeschildert.

    Schon am Samstag wird gefeiert

    Am Vorabend des Markttreibens gibt es am Samstag ab 18 Uhr ein Marktfest im Festzelt am La-Baconnière-Platz mit dem Langerringer Dampfnudelgebläse. Für das leibliche Wohl sorgen der Musikverein, die Spielvereinigung und der Katholische Burschenverein.

