Generationen musizieren zusammen

Musikliebhaber in Schwabmünchen erwartet am Freitag, 4. April, ein ganz besonderes Ereignis: Das Jahreskonzert der Stadtkapelle steht unter dem Motto „Generationen in Concert“ und verspricht ein unvergessliches musikalisches Erlebnis. Ab 19.30 Uhr werden etwa 120 talentierte Musikerinnen und Musiker auf der Bühne der Stadthalle stehen und ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Rock, Märsche, Polka und Klassiker stehen auf dem Programm

Das Konzert wird von verschiedenen Ensembles der Stadtkapelle gestaltet. Das Vororchester und das Jugendblasorchester, unter der Leitung von Josef Utz, eröffnen den Abend mit frischen und mitreißenden Klängen. Im Anschluss wird das Hauptorchester, unter der Leitung des neuen Dirigenten Hans Schwanzer, die Bühne betreten und die Zuhörer mit einem spannenden Repertoire fesseln. Auf dem Programm stehen rockige Stücke großer Musiklegenden wie den Beatles und Coldplay, die für gute Stimmung sorgen werden. Zudem dürfen sich die Zuhörer auf den eingängigen „Kaiserin Sisi-Marsch“ und die ein oder andere Polka freuen. Klassiker wie „Phantom der Oper“ und die legendäre „Bohemian Rhapsody“ runden das musikalische Angebot ab. Ein besonderer Hörgenuss des Abends wird das Finale sein, in dem das Jugendblasorchester und das Hauptorchester gemeinsam musizieren. Nach einem inspirierenden Probenwochenende in Wartaweil am Ammersee haben die „Generationen“ zusammengefunden und bilden nun einen gewaltigen Klangkörper.

Hier gibt es Karten

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro im Autohaus Medele Schäfer in Schwabmünchen erhältlich oder können an der Abendkasse erworben werden. (AZ)