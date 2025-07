Erfolgreicher deutsch-afrikanischer Gottesdienst in Wehringen

Zum zweiten deutsch-afrikanischen Gottesdienst hatte die Pfarrei in Wehringen eingeladen und der Andrang war noch größer als im vergangenen Jahr. Viele Besucher kamen aus den umliegenden Gemeinden und nicht wenige mussten mit Stehplätzen vorliebnehmen. Pfarrer Herrmann Renz, der lange Jahre als Missionar in Kenia tätig war, begrüßte die „Stammesgemeinschaft“ und erzählte, dass er dort oft 60 bis 100 Kilometer unterwegs war, um mit den Christen den Gottesdienst zu feiern.

Weißes Tuch stellt Altar dar

Statt Kerzen gab es auf der Wiese hinter der Kirche eine Feuerschale und der Altar wurde mit einem weißen Tuch auf dem Boden dargestellt. Pfarrer Renz verkündete das Evangelium aus einer ganz modernen Bibel-Übersetzung und erzählte so manche Begebenheit aus seiner Zeit in Afrika und dem Glauben der Menschen dort. Die Anwesenden wurden auch in den Gottesdienst miteinbezogen – sei es bei den spontanen Fürbitten oder dem Segnen der Hostien.

Trommlergruppe begleitet musikalisch

Die Trommlergruppe unter der Leitung von Rosmarie Geirhos sowie der Generationenchor Fortuna umrahmten die Messe musikalisch mit afrikanischen und deutschen Liedern. Im Anschluss gab es noch ein Büffet mit vielen Köstlichkeiten, und die Besucher standen an diesem lauen Sommerabend noch lange angeregt im Gespräch beisammen.

