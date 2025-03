Der Mensch mit seinen negativen Seiten

Den Tag der Druckkunst begeht die Kunstverein Schwabmünchen auf seine ganz eigene Art und Weise, nämlich mit einer großen Ausstellung und mit Demonstrationen und Erklärungen durch vereinseigene Künstler in der vereinseigenen Werkstatt.

Im März 2018 wurden die traditionellen Drucktechniken in das Bundesverzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission aufgenommen. „Damit wurde nicht nur eine jahrhundertealte Tradition gewürdigt, sondern auch die Kreativität, Präzision und Leidenschaft, die in jedem gedruckten Werk steckt“, betonte die Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchen, Kersten Thieler-Küchle, bei der großen Vernissage zum Tag der Druckkunst.

Die verschiedenen Techniken

Was mit Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert begann, hat sich seither stetig weiterentwickelt und bietet heute eine ganze Reihe experimenteller Verfahren wie Hoch-, Tief-, Flach, Siebdruck und viele mehr. Zur Erklärung: Holz- und Linolschnitt sind Hochdruckverfahren, also eine Art Stempeltechnik. Radierungen sind dagegen ein Tiefdruckverfahren, bei dem nur das Eingeritzte oder Eingeätzte gedruckt wird (zum Beispiel beim früheren Zeitungsdruck). Lithographie ist die Bezeichnung für Steindruck (Flachdruck), also das ursprüngliche Verfahren für farbigen und feinen Massendruck.

„Kunst ist für mich Berufung“

Initiatorin der Ausstellung zum Schwabmünchner Tag der Druckkunst war Christina Weber, die sich seit gut 30 Jahren der Druckkunst widmet, mit unterschiedlichen Techniken arbeitet und diese unterrichtet. Als Kind modellierte sie sehr gerne mit Knetmasse, später studierte sie Gestaltung und Grafikdesign, war aber schon immer an Plastischem interessiert, betrieb Steinbildhauerei, aber auch Holzschnitt, vernachlässigte trotzdem auch nicht Bronze- oder Glasdruck und andere spannende Techniken. Auf die Idee zu ihrer künstlerischen Gestaltung kam sie vor rund 30 Jahren durch eine Francisco-de-Goya-Ausstellung, die sie fasziniert hatte. Sie besuchte reihenweise Workshops und brachte es so weit, dass sie heute selbst viele Kurse gibt, neben Druckkursen auch Kurse für Aquarellmalerei, unter anderem in ihrer eigenen Werkstatt in der Kulturfabrik in Augsburg. Da sie so vielfältig arbeitet, sagt sie, „wird mir nie langweilig“ und fügt hinzu: „Kunst ist für mich Berufung.“ Bei ihr steht fast immer der Mensch im Mittelpunkt ihres Schaffens, allerdings eher mit seinen negativen Seiten.

Die Döpshofenerin liebt es, „Kunst für jedermann“ zu machen. Bevor sie sich stärker im Kunstverein Schwabmünchen engagierte, war sie sechs Jahre lang im Bobinger Kunstverein Vorsitzende.

Christina Weber zeigt in der Ausstellung 35 ihrer Werke, die auf unterschiedlichen Drucktechniken basieren. Neben ihr stellen noch 16 weitere Künstler des Kunstvereins 56 Werke aus.

Die Ausstellung Druckkunst des Kunstvereins Schwabmünchen ist jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr im Kunsthaus in der Bahnhofstraße in Schwabmünchen geöffnet.