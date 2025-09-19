Schwabmünchner Künstlerin stellt in Gersthofen aus

Es war die Lust, mal wieder eine alleinige Ausstellung zu gestalten, eine Werkschau des Schaffens zu bieten. Deshalb nahm die Schwabmünchnerin Kersten Thieler-Küchle das Angebot oder die Bitte des Kulturkreises Gersthofen gerne an, sich und ihre Kunst im Rathaus der Stadt zu präsentieren. „geliebtes sammelsurium“ nennt sie die Zusammenschau ihrer teilweise sehr unterschiedlichen 64 Werke.

Günther Utz, Vorsitzender des Kulturkreises Gersthofen und selbst studierter Künstler, bat Kersten-Thieler-Küchle um eine Ausstellung, die sie frei gestalten konnte. „Ich freute mich über dieses Angebot“, erzählt sie und stellt ihre dort ausgestellten Arbeiten vor: Es handelt sich um 64 Werke, die zwischen 2008 und 2025 entstanden sind, Werke ganz unterschiedlicher Natur: gemalte Bilder, Zeichnungen, Objekte, Drucke. Trotz der Unterschiedlichkeit: „Alles hängt immer irgendwie thematisch zusammen, hat miteinander zu tun“, so die Vorsitzende des Kunstvereins Schwabmünchen, „irgendwie erkennt man immer meine Linie in den Arbeiten“. Und dann ergänzt sie: „Irgendwie kommen die Formen einfach aus mir heraus.“

Thieler-Küchle geht bei den Drucken neue Wege

Bei den aufwendigen Drucken ist sie diesmal allerdings einen Weg gegangen, der ihres Wissens nach bisher nicht praktiziert war: Sie stellt die Druckplatte, sei sie aus Kunststoff, aus Zink oder aus Terapack, und die Drucke im direkten Nebeneinander aus.

Es findet sich aber auch viel Altbekanntes und Bewährtes in der Ausstellung, vor allem ihre geliebten Halbschalen. „Sie sind eine Metapher für Balance und Gleichgewicht und dafür, dass alles verloren gehen kann“, erklärt die Künstlerin, die in Gersthofen thematisch Werke von der Renaissance bis zur Moderne bietet. „Eintönigkeit mag ich nicht. Ich überrasche gerne den Betrachter meiner Werke“, sagt sie.

Die nächste Ausstellung ist schon in Planung

Natürlich geht es auch darum, was dem Betrachter und den Kunden gefällt. „Beim Verkauf geht es nicht nur um Monetäres, sondern viel mehr darum, dadurch eine Wertschätzung zu erfahren.“ Obwohl „geliebtes sammelsurium“ gerade erst anläuft, arbeitet Thieler-Küchle schon auf ein nächstes großes Ziel hin: die große Ausstellung zu ihrem runden Geburtstag in zwei Jahren, natürlich im Kunsthaus in Schwabmünchen, „weil dort Heimat ist, weil dort alles flexibel und so ist, wie wir es wollen.“

Die Ausstellung „geliebtes sammelsurium“ von Kersten Thieler-Küchle im Rathaus der Stadt Gersthofen läuft bis zum 5. November. Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und zusätzlich am Montag von 13.30 bis 16.30 und am Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr.