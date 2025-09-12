Familienfest im Luitpoldpark

Parkbähnle, Hüpfburgen, Ponyreiten und viel mehr: Am Sonntag ist im Schwabmünchner Luitpoldpark einiges geboten. „Das Wetter spielt mit, also wird gefeiert“, sagt der Vorsitzende des Verschönerungsvereins, Heinz Schwarzenbacher. „Wir wollen den Gästen, vor allem den Familien, die Möglichkeit bieten, einen noch schöneren Tag im Park zu verbringen als sonst. Da wir in unserem Jubiläumsjahr schon auf unser Heimatfest verzichten mussten, sind wir froh, dass nun das Wetter am Sonntag hält“, so Schwarzenbacher. Im Juli musste der Verschönerungsverein, der in diesem Jahr 150 Jahre alt wird, sein großes Heimatfest witterungsbedingt absagen.

Zum Bewährten kommen Neuerungen hinzu

Der Kinder- und Familiennachmittag ist fast ein kleines Heimatfest. Zwar wird es keine Livemusik geben, dafür ist vor allem für Kinder vieles geboten. Angefangen von Hüpfburgen, Kinderschminken, einem Karussell sind auch die Ponys dabei. Nicht fehlen darf das Parkbähnle des Verschönerungsvereins, das seine Runden durch den Park dreht und den Kindern eine Zugfahrt durch den Luitpoldpark bietet. Zudem wird das Spielangebot für Kinder ausgeweitet. Wer hüpft und spielt, der hat auch Hunger. Getreu diesem Motto hat der Verschönerungsverein auch in Hinblick auf die Verpflegung einiges auf die Beine gestellt. Gefeiert wird von 12 bis 18 Uhr rund um den Festplatz im Luitpoldpark.