Eine lauer Sommerabend im Park

Eine laue Sommernacht unter dem Sternenhimmel gepaart mit einem stimmungsvollen Live-Konzert in einem einzigartigen Ambiente – das sind beste Voraussetzungen für einen unvergesslichen Abend im Park des Unteren Schlößchens. Am Samstag, 5. Juli, gastiert ab 20 Uhr das Trio Saitenmacher beim alljährlichen „Sommer im Park“ im idyllischen Park des Unteren Schlößchens, Römerstraße 73.

Ein Hochgenuss mit Nachgeschmack

Das Publikum darf sich an diesem Abend auf einen musikalischen Hochgenuss mit Nachgeschmack nach mehr freuen. Das Gitarren-Gesangs-Duo Sabine Olbing und Heiner Lehmann, unterstützt von Grabens Bürgermeister Andreas Scharf am Kontrabass, serviert den Zuhörern einen zarten Tonsalat an knackigen Rhythmen – kurzum eine musikalische Delikatesse mit viel Witz und Charme. Das reichhaltige Repertoire reicht dabei von Jazz über Soul bis Klassik und bietet definitiv einen unvergesslichen Ohrenschmaus aus verschiedensten Stilrichtungen, die durch ureigene Interpretationen neu auferstehen.

Das Konzert ist nicht bestuhlt, es gibt ausschließlich Wiesenkarten mit freier Platzwahl. Es wird empfohlen, zum Sitzen eine Decke, Kissen oder einen Garten-(Klapp)stuhl mitzubringen und gegebenenfalls eine Regenjacke/einen Regenhut. Das Konzert findet auch bei leichtem Regen statt. Einlass in den Park ist ab 19.30 Uhr. Das Mitbringen von Getränken und Essen ist nicht gestattet, die Veranstaltung ist bewirtet.

Es gibt Karten zu gewinnen

Karten gibt es für 20 Euro (ermäßigt 18 Euro) beim Kulturamt der Stadt Bobingen unter der Telefonnummer 08234/8002-36 oder -72, per Mail an kulturamt@bobingen.de sowie online unter www.stadt-bobingen.de oder www.reservix.de. Das Kulturamt und die Redaktion verlosen außerdem dreimal zwei Karten. Wer gewinnen will, schickt bis Freitag, 11 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Das Stichwort lautet Saitenmacher.