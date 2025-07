Zur letzten Lesung vor der Sommerpause kommt es am Dienstag, 8. Juli, in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Dort stellt Pierre Jarawan seinen dritten Roman mit dem Titel „Frau im Mond“ vor.

Er kennt den Nahen Osten sehr gut

Pierre Jarawan ist Autor, Moderator, freier Fotograf, Slam Poet, Bühnenliterat, Veranstalter und mehr. Er wurde 1985 als Sohn eines libanesischen Vaters und einer deutschen Mutter in Jordanien geboren, nachdem seine Eltern den Libanon wegen des Bürgerkriegs verlassen hatten. Im Alter von drei Jahren kam er nach Deutschland und wuchs in Kirchheim unter Teck auf. Er studierte zunächst Germanistik und Anglistik, danach Film-, Theater- und Fernsehkritik. Von 2009 an trat Pierre Jarawan bei Poetry-Slams auf, wobei er verschiedene Preise gewann und seither davon leben kann. Er nahm auch an der Poetry-Slam-Weltmeisterschaft in Paris teil. Für seine ersten beiden Romane, „Am Ende bleiben die Zedern“ und „Ein Lied für die Vermissten“, erhielt er mehrere hochrangige Preise.

Eine Weltraumrakete und eine Explosion

In seinem dritten Roman werden Themen wie Familie, Werte, Wurzeln, Zugehörigkeit, Verlust und Trauer angesprochen. Kurz zum Inhalt: Am 4. August 1966 zündet eine Gruppe Studenten – die „Lebanese Rocket Society“ – eine Weltraumrakete, um den Libanon in eine blühende Zukunft zu führen. Auf den Tag genau 54 Jahre später kommt es im Beiruter Hafen zu einer Explosion, die das ganze Land erschüttert. Beide historischen Ereignisse werden miteinander zu einer Kontinente verbindenden Familiengeschichte verknüpft. Der in München lebende Jarawan gewährt dabei dank seiner lebendigen, mitreißenden und bildhaften Schreibweise tiefe Einblicke in die Geschichte des Nahen Ostens.

Die Lesung zu Frau im Mond von Pierre Jarawan findet am Dienstag, 8. Juli, ab 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen statt. Karten gibt es in der Buchhandlung oder im Internet. Zur Lesung gibt es eine musikalische Begleitung.