Erneuerbare Energie: Wer produziert im Landkreis Augsburg am meisten?

Welche der 46 Kommunen im Landkreis Augsburg ist Erneuerbare-Energie-Meister? Wer produziert am meisten Strom? Und wie wird er erzeugt? Eine große Aufstellung mit Grafik zeigt erstmals, wer wie zur Energiewende beiträgt.

Wer erzeugt am meisten Strom aus Erneuerbarer Energie? Mit Abstand vorne liegt die Marktgemeinde Meitingen. Dort wurden im vergangenen Jahr 116,7 Gigawattstunden Strom aus Erneuerbarer Energie erzeugt. Um die Zahl zu verdeutlichen: Damit lassen sich 33.000 Drei-Personen-Haushalte (bei einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden) durchschnittlich mit Strom versorgen. Vorausgesetzt natürlich, der Strom fließt nur in private Haushalte. Tut er aber nicht. Denn der Großteil des erzeugten Stroms wird an Werktagen von der Industrie genutzt. Der „Energie-Monitor“ der Lechwerke zeigt sekundengenau, wohin im Landkreis Augsburg der Strom fließt. Um die Mittagszeit (zwischen 12.45 und 13 Uhr) waren es am Dienstag rund 60.000 Kilowattstunden. Mit 50.000 Kilowattstunden wurde der Großteil von Industrie und Gewerbe verbraucht, 9700 Kilowattstunden gingen an Privathaushalte. Im Ranking folgten Gersthofen, Ellgau, Langweid und Bobingen. Die Stadt im südlichen Landkreis bezeichnet sich als „Energiestadt“.

Welche Rolle spielt beim Ranking die Wasserkraft? Eine sehr große. Die Gemeinden und Städte im Vorderfeld des Rankings verfügen alle über Wasserkraft als Energieträger. Am meisten wird in Meitingen (rund 85 Gigawattstunden) erzeugt. Danach folgen Ellgau, Gersthofen, Langweid, Schwabmünchen, Bobingen, Großaitingen und Hiltenfingen. Eine besondere Rolle spielt der Lech: Die LEW Kraftwerke am Lech im Landkreis Augsburg erzeugen im Jahr rund 261 Millionen Kilowattstunden. Was kaum bekannt ist: Die Elektrifizierung der Region begann vor 124 Jahren mit dem Wasserkraftwerk Gersthofen. Die erzeugte Energie war eigentlich für die Farbwerke Gersthofen gedacht. Den Kanal und das Kraftwerk baute die „Elektrizitäts-Actien-Gesellschaft vorm. W. Lahmeyer & Co.“ in Frankfurt. Es war nicht irgendein Kraftwerk, sondern Bayerns bis dahin größtes Wasserkraftwerk. Und es war weit mehr als lediglich Stromlieferant für ein Chemiewerk. Von diesem Kraftwerk ging die großräumige Elektrifizierung der Region aus.

Am meisten Photovoltaik im Landkreis-Norden

Wo fließt am meisten Strom aus Photovoltaik ins Netz? Solar-Meister im Landkreis sind Langerringen und Bobingen. In Langerringen befindet sich eine große Freiflächen-Anlage im Bereich der früheren Sendeanlage Wertachtal an der Grenze zur Nachbargemeinde Amberg. In Bobingen gibt es unter anderem einen Solarpark als Bürgerenergiegenossenschaft: Auf 18 Hektar Fläche werden maximal 11,2 Megawatt erzeugt, was etwa einer Gigawattstunde im Jahr entspricht. Weitere große Solarstrom-Erzeuger sind Meitingen, Thierhaupten, Langweid, Gersthofen, Dinkelscherben, Altenmünster, Königsbrunn und Kleinaitingen. Was insgesamt auffällt: Photovoltaik ist besonders im nördlichen Landkreis ein Thema.

In welchen Gemeinden spielt Windkraft eine Rolle? Die Anzahl der Windkraftanlagen im Landkreis ist überschaubar. Es profitieren nur Zusmarshausen, Kühlenthal und Meitingen.

Bei der Biomasse liegt der Landkreis-Süden vorne

Wer ist Biomasse-Meister? Das Ranking führen Langerringen, Langweid, Dinkelscherben und Gessertshausen an. Energieträger sind Holz genauso wie Hackschnitzel. Genutzt werden auch pflanzliche Rohstoffe und organische Abfälle, um Wärme, Strom oder Kraftstoff zu erzeugen. Dazu zählen unter anderem Mais- und Getreidepflanzen, Stroh, Zuckerrüben, Schilfgras und andere Gräser, aber auch Reststoffe wie Gülle, Bioabfall und Klärschlamm. Biomasse gilt als klimafreundlich. Denn bei der Bildung von Biomasse – also dem Wachstum der Pflanzen – wird der Atmosphäre das Treibhausgas CO ₂ entzogen. Später, bei der Verbrennung oder Verrottung der Biomasse, gelangt dieselbe Menge CO ₂ wieder in die Atmosphäre. Die Klimabilanz von Biomasse ist also neutral – allerdings nur so lange, wie die verbrauchte Menge die nachwachsende Menge nicht übersteigt.

Wie ist die Auswertung entstanden? Maßgeblich ist für die Aufstellung die Erzeugung, die ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Der von den Betreibern selbst verbrauchte Strom (Eigenverbrauch) ist nicht erfasst. Die Zahlen aus dem Jahr 2024 wurden von der LEW Verteilnetz (LVN) zur Verfügung gestellt. Dargestellt sind nur Produzenten, die eine EEG-Förderung erhalten. Eine Ausnahme sind die großen Wasserkraftwerke: Sie erhalten zwar keine EEG-Förderung, sind aber trotzdem in der Auswertung aufgenommen. Es gibt eine weitere Besonderheit: Der Netzanschlusspunkt der Windkraftanlagen in Zusmarshausen im Scheppacher Forst liegt im Landkreis Günzburg – netztechnisch wird er dort zugerechnet. In der Grafik sind die Werte trotzdem berücksichtigt.