Erntezeit im Kunsthaus

Nach einer kurzen Sommeroause startet das Kunsthaus Schwabmünchen mit einer neuen Ausstellung in den Herbst. Die Kunstpreisträgerin 2024 Rita Maria Mayer zeigt ab 12. Spetember einen Monat lang ihre Ausstellung mit dem Titel „Erntezeit“. Die Ausstellung ist auch ein persönlicher Rückblick auf ihr künstlerisches Leben. Die Künstlerin aus Walkertshofen ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Keramik-Skulpturen. Beeinflusst von afrikanischer, südamerikanischer und asiatischer Keramik, hat sie aus dem Gesehenen und Erlebten ihren ganz eigenen Stil entwickelt.

Die Öffnungszeiten des Kunsthauses

Die Vernissage findet am Freitag, 12. September, ab 19.30 Uhr im Kunsthaus in der Bahnhofstraße 7 in Schwabmünchen statt. Erntezeit ist im Anschluss bis Sonntag, 12. Oktober immer mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr zu sehen.