Caritas eröffnet Haus für psychisch Kranke

In direkter Nachbarschaft zur Pfarrkirche St. Michael und einigen anderen caritativen Einrichtungen wie der Wärmestube, der „Klamotte“ oder der Tafel können in dem modernen Bau nun verschiedenen Bereiche des Caritas-Hilfsangebots ihrer Arbeit nachgehen.

Markus Müller, Diözesan-Caritasdirektor, bestätigte, dass pro Jahr über 700 Menschen beim Sozialpsychiatrischen Dienst in fortlaufender Behandlung sind, die Suchtfachambulanz über 300 Klienten betreut und in der Tagesstätte derzeit rund 50 Personen angemeldet sind, von den 16 täglich vorbei kommen. „Der Bedarf in allen drei Bereichen ist dabei steigend“, machte Müller deutlich, warum sich die Caritas für das Bauvorhaben entschieden hat.

Haus im Herzen von Schwabmünchen

Zum einen sei das bisherige Domizil nicht mehr länger tragbar gewesen und werde nun wohl auch bald abgerissen, zum anderen sei die Lage im Herzen von Schwabmünchen gerade für das Beratungsangebot ideal. „Sucht oder psychische Erkrankungen gibt es überall in der Gesellschaft“, sagte Müller. Man müsse offen damit umgehen, müsse sich nicht für seine Erkrankung verstecken. Man hoffe, mit der neuen Lage neue Räume für ein vielfältiges und oft zerbrechliches Leben geschaffen zu haben. Das Haus, welches vom Architekturbüro Ostendorf geplant wurde, sei entsprechen offen und einladend gestaltet worden.

Untergebracht sind im Hochparterre die Tagesstätte für psychisch kranke Menschen, im ersten Stock die Räume des Sozialpsychiatrischen Dienstes und im zweiten Stock die Hilfe der Suchtambulanz. Bischof Dr. Bertram Meier, der zur Segensfeier kam, war dementsprechend begeistert. „So etwas hat Schwabmünchen noch nicht gesehen“, sagte er. Es sei etwas ganz Besonderes, wenn sich ein Haus nicht um körperliche Gebrechen, sondern um die seelische Gesundheit der Menschen kümmere. Die Seelsorge sei für die Kirche ein Grunddienst. Dementsprechend froh war Dekan Christoph Leutgäb, nun das „Haus der Seelischen Gesundheit“ in seiner Nachbarschaft zu wissen. Er wünschte sich ein gutes Miteinander und sei gerne bereit zu helfen, wenn das Wort Gottes benötigt werde.

Icon Vergrößern Im Herzen von Schwabmünchen steht das neue Caritas-Haus. Foto: Anja Fischer Icon Schließen Schließen Im Herzen von Schwabmünchen steht das neue Caritas-Haus. Foto: Anja Fischer

Neun Jahre wurde geplant, was auf dem Gelände des ehemaligen Chorherrenhauses entstehen soll. Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller ist zufrieden mit dem Ergebnis. „So etwas hat Schwabmünchen tatsächlich noch nicht gesehen“, sagte er. Zum einen passe das neue Gebäude erstaunlich gut in das gewachsene Ortsbild an zentraler Stelle. Zum anderen sei das Zentrum ein wichtiger weiterer Baustein der Caritas-Arbeit in Schwabmünchen, die mit den Ulrichs-Werkstätten, dem Haus Raphael oder der Sozialstation bereits gut vertreten ist. „Die Anzahl von psychischen oder Suchtkrankheiten steigt“, so Müller. Das belaste nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Angehörigen, die hier ebenfalls Hilfe finden. „Es ist eine ungeheuer wertvolle Arbeit, die hier in unserer Stadt geleistet wird.“

Jeder Dritte erkrankt psychisch im Laufe seines Lebens

Als Stellvertreter des Bezirks Schwaben, der die Baumaßnahme mit einer Million Euro unterstützt hat, sprach Bobingens Bürgermeister und Bezirksrat Klaus Förster: Das Leben halte Licht und Schatten bereit, was aber tun, wenn der Schatten sich nicht auflösen lasse? Jeder Dritte erkranke im Laufe seines Lebens psychisch, deshalb sei es wichtig, dass solche Erkrankungen nicht stigmatisiert würden, sondern wie hier im Zentrum des Lebens eine Anlaufstelle haben.

Weitere Finanzgeber waren die Diözese mit einer Million sowie die Aktion Mensch und die KfW, die zusammen mehr als 770.000 Euro in das Projekt steckten.