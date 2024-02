Dieses Ehepaar aus Diedorf feierte schon im Kindesalter zusammen Fasching

Schon auf Kinderbildern sind die Pechers gemeinsam im Fasching zu sehen. Inzwischen sind sie glücklich verheiratet. Mit uns haben sie einige ihrer Erinnerungen geteilt.

Ulrike und Walter Pecher haben als Kinder gemeinsam Fasching gefeiert. Wer konnte da schon ahnen, dass die beiden einmal verheiratet sein werden? Nächstes Jahr feiert das Diedorfer Ehepaar goldene Hochzeit. Mit einer Unterbrechung haben die zwei die Faschingszeit seit jeher zusammen zelebriert und Erinnerungen daran in Fotoalben festgehalten.

In farbenfrohem Gewand öffnet Walter Pecher die Haustüre. Heute habe er sich als "Maharadscha verkleidet. Wobei ich nicht weiß, ob der Ausdruck korrekt ist. Ich nenne es einfach so", sagt der 71-Jährige. Ehefrau Ulrike trägt einen originalen blauen Sari, der mit Glitzersteinen verziert ist. Den habe sie aus dem Indienurlaub 2011. Das Gewand war schon damals für den Fasching gedacht. "Der Verkäufer ist mir mit dem Sari nachgelaufen, bis ich ihn gekauft habe", erinnert sich die 68-Jährige ehemalige Bürokauffrau amüsiert. Inzwischen haben Pechers neben zwei Kindern auch noch zwei Enkelkinder. Und Fasching spielte dabei immer eine große Rolle.