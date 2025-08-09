Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Erster Bauabschnitt der Umgehung Schwabmünchen erfolgreich abgeschlossen

Schwabmünchen

(Fast) freie Fahrt aufs Lechfeld

Erster Bauabschnitt an Umgehung abgeschlossen.
Von Christian Kruppe
    • |
    • |
    • |
    Seit Ende Juli wird auf der Staatsstraße 2027 zwischen Schwabmünchen und dem Lechfeld gebaut. Nun ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen.
    Seit Ende Juli wird auf der Staatsstraße 2027 zwischen Schwabmünchen und dem Lechfeld gebaut. Nun ist der erste Bauabschnitt abgeschlossen. Foto: Maximilian Czysz

    Autofahrer, die vom Schwabmünchner Süden aus Richtung Lechfeld oder zur B17 wollen, können aufatmen. Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Staatsstraße 2027 ist pünktlich abgeschlossen. Somit kann an der Anschlussstelle zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen sowie am Kreisverkehr zwischen Graben und Untermeitingen wieder auf die verlängerte Schwabmünchner Südspange aufgefahren werden.

    Ganz befahren werden kann die Straße jedoch noch nicht. Ab Montag beginnt der zweite Bauabschnitt von der Zufahrt zum Langerringer Gewerbegebiet bis zum Kreisverkehr im Schwabmünchner Süden, der ebenfalls gesperrt sein wird. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 29. August dauern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden