(Fast) freie Fahrt aufs Lechfeld

Autofahrer, die vom Schwabmünchner Süden aus Richtung Lechfeld oder zur B17 wollen, können aufatmen. Der erste Bauabschnitt der Sanierung der Staatsstraße 2027 ist pünktlich abgeschlossen. Somit kann an der Anschlussstelle zwischen Schwabmünchen und Untermeitingen sowie am Kreisverkehr zwischen Graben und Untermeitingen wieder auf die verlängerte Schwabmünchner Südspange aufgefahren werden.

Ganz befahren werden kann die Straße jedoch noch nicht. Ab Montag beginnt der zweite Bauabschnitt von der Zufahrt zum Langerringer Gewerbegebiet bis zum Kreisverkehr im Schwabmünchner Süden, der ebenfalls gesperrt sein wird. Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 29. August dauern.