Einblicke ins Hallenbad: Besuchertag auf der Baustelle

Das Schwabmünchner Hallenbad zwischen Stadt- und Sporthalle am Leonhard-Wagner-Schulzentrum nimmt Form an. Die markante, geschwungene Fassade ist bereits angebracht und verglast. Wer ins Innere des etwa 70 Meter langen und 20 Meter breiten Gebäudes blicken möchte, kann das am öffentlichen Baustellentag der Stadt Schwabmünchen, am Samstag, 26. Oktober, zwischen 10 und 15 Uhr tun. Die Besucherinnen und Besucher werden von Bediensteten der Stadt im Foyer empfangen und in Gruppen durch die Baustelle geführt. Unter anderem werden Stadtbaumeister Stefan Michelfeit. und der Leiter des Hochbauamtes Rainer Krajewski anwesend sein. Die Schwimmabteilung des TSV und die Wasserwacht sorgen für Imbiss- und Informationsstände. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Offiziell soll das Bad im Februar 2025 eröffnen und in Betrieb gehen.

