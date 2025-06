TSV Bobingen besteht Test gegen Hollenbach

Nach der Saison ist vor der Saison. So könnte das Motto für die Bezirksligakicker lauten. Denn bereits jetzt startet das Bobinger Team mit der Vorbereitung auf die kommende Saison. „Wir müssen schauen, dass alle konditionell auf einem gleich guten Level sind“, sagte Bobingens Cheftrainer Dmitrij Peil am Rande des Testspiels am Samstag gegen den TSV Hollenbach. Denn gleich zu Beginn warten mehrere Englische Wochen auf Bobingen. Und ein Saison-Highlight dürfte wohl das Pokalspiel gleich zu Saisonbeginn sein. Der Gegner steht allerdings noch nicht fest. Also heißt es erst einmal arbeiten und testen. Denn das erklärte Saisonziel des TSV Bobingen ist kein geringeres als der Wiederaufstieg in die Landesliga. Da kam der TSV Hollenbach gerade richtig. Der ist frisch gebackener Landesliga-Aufsteiger aus der Bezirksliga-Nord. Was auf dem Papier nach einem schweren Brocken für die Bobinger Elf aussah, war auf dem Platz dann überraschend klar. Bobingen dominierte das Spiel von Anfang an. Die Männer aus dem Norden Augsburgs konnten mit dem hohen Pressing der Peil-Truppe wenig anfangen. Auch die Bobinger Dominanz im Mittelfeld machte dem Nordmeister schwer zu schaffen. Was allerdings weiterhin eine Baustelle bleibt, ist die Chancenverwertung. Es ist wie eine in Dauerschleife laufende, ewige Wiederholung: Die Torchancen werden einfach nicht genutzt. So brauchte es ein Hollenbacher Eigentor durch Simon Ruisinger in der 27. Spielminute, um mit 1:0 in Führung zu gehen.

Der TSV Bobingen schlägt Hollenbach im Testspiel mit 2:0

Zu diesem Zeitpunkt bereits hochverdient. In der zweiten Hälfte änderte sich am Spielverlauf wenig. Trainer Peil nutzte das Match, um verschiedene Varianten zu testen. Darunter auch eine Dreier-Abwehrkette, was überraschend gut gelang. Was vielleicht auch daran lag, dass der TSV Hollenbach die Bobinger Deckung nicht wirklich vor größere Probleme stellte. Auch als der Bobinger Trainer dann insgesamt sechsmal wechselte, war kein Bruch im Spiel zu bemerken. Bezeichnend allerdings, dass es dann Verteidiger Finn Schmutterer war, der auf der linken Angriffsseite durchmarschierte und das 2:0 für Bobingen erzielte (67.), während seine Kollegen im Sturm, allen voran Florian Kohler und Filip Marjanovic, wieder und wieder aus guten Abschlusspositionen an Gästekeeper Jozo Derek scheiterten. Trotzdem zeigte sich Trainer Peil mit seiner Mannschaft zufrieden. „Vieles hat schon gut funktioniert. Die Dreierkette in der Abwehr soll eine zusätzliche taktische Variante sein, um gegebenenfalls mehr Druck im Mittelfeld aufbauen zu können“, erklärte er. Zur anhaltenden Torflaute sagte Peil: „Wir freuen uns darauf, dass wir mit Georg Zimmermann vom SV Gessertshausen einen richtigen Torjäger verpflichten konnten.“ Allerdings müsse der, so Peil, sich erst noch an das höhere Tempo in der Bezirksliga gewöhnen. Der 19-Jährige schoss in der abgelaufenen Saison in der A-Klasse Augsburg Süd stolze 32 Tore und ist mit seinem SV Gessertshausen in die Kreisklasse aufgestiegen. Beim Testspiel gegen Hollenbach war Zimmermann allerdings noch nicht im Kader, da er derzeit eine Verletzung auskuriert, die er sich im Relegationsspiel gegen Lagerlechfeld zugezogen hatte, nachdem er mit zwei Toren Gessertshausen Richtung Kreisklasse geschossen hatte. Das nächste Testspiel bestreitet der TSV Bobingen am Freitagabend zu Hause gegen den Landesligisten TSV Aindling.