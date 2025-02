100. Geburtstag in Straßberg

100 Lebensjahre sind eine lange Zeit. Die ging an Erwin Scholz nicht spurlos vorüber. Er lebt schon länger alleine in seinem großen Haus in Straßberg und ist auf die Unterstützung zweier Pflegerinnen angewiesen, die ihn rund um die Uhr betreuen. „Das Hören und Sehen ist halt schlecht“, sagte der Hundertjährige zur Begrüßung des Bürgermeisters von Bobingen, der ihm persönlich gratulierte. Daher ist es ihm nicht mehr möglich, aktiv an einem Gespräch teilzunehmen. Förster hatte auch Grüße von Landrat Martin Sailer dabei und ein Geburtstagsgeschenk des Landkreises. 100 Euro in Münzen. Einen Euro für jedes Lebensjahr.

