Spektakuläre Übungsflüge: Eurofighter auf dem Lechfeld

Mit erhöhtem Fluglärm ist am kommenden Montag, 22. September, auf dem Lechfeld und in der Region zu rechnen: Ein Eurofighter übt für ein sogenanntes Flying Display. Gemeint sind damit verschiedene Veranstaltungen im In- und Ausland, bei denen die Möglichkeiten des Kampfflugzeugs gezeigt werden sollen.

Trainigsflüge und Simulator

Das umfangreiche Vorbereitungsprogramm umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg und Lechfeld sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Der nächste Übungsflüge finden bei geeigneter Wetterlage am Montag, 22. September, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr am Flugplatz Lechfeld statt.

Sicherheitsbereich darf nicht betreten werden

Auf das strikte Betretungsverbot des Militärischen Sicherheitsbereiches des Standortübungsgeländes wird ausdrücklich hingewiesen. Kontrollen finden statt. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamts der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (mcz)