Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

Eurofighter auf dem Lechfeld: Außergewöhnlicher Schauflug am 22. September

Landkreis Augsburg

Spektakuläre Übungsflüge: Eurofighter auf dem Lechfeld

Ein Kampfflugzeug des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 trainiert in den kommenden Woche.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Eurofighter üben nächste Woche auf dem Lechfeld.
    Eurofighter üben nächste Woche auf dem Lechfeld. Foto: Germaine Nassal / Luftwaffengeschwader

    Mit erhöhtem Fluglärm ist am kommenden Montag, 22. September, auf dem Lechfeld und in der Region zu rechnen: Ein Eurofighter übt für ein sogenanntes Flying Display. Gemeint sind damit verschiedene Veranstaltungen im In- und Ausland, bei denen die Möglichkeiten des Kampfflugzeugs gezeigt werden sollen.

    Trainigsflüge und Simulator

    Das umfangreiche Vorbereitungsprogramm umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg und Lechfeld sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Der nächste Übungsflüge finden bei geeigneter Wetterlage am Montag, 22. September, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr am Flugplatz Lechfeld statt.

    Sicherheitsbereich darf nicht betreten werden

    Auf das strikte Betretungsverbot des Militärischen Sicherheitsbereiches des Standortübungsgeländes wird ausdrücklich hingewiesen. Kontrollen finden statt. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamts der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (mcz)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden