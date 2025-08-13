Icon Menü
Eurofighter im Einsatz: Leistungsdemonstration am Flugplatz Lechfeld geplant

Lagerlechfeld

Eurofighter gehen über dem Lechfeld an ihre Grenzen

Nächste Woche wird für eine Stunde für ein „Flying Display“ am Nato-Flugplatz trainiert.
Von Maximilian Czysz
    Eurofighter üben nächste Woche auf dem Lechfeld.
    Eurofighter üben nächste Woche auf dem Lechfeld. Foto: Germaine Nassal / Luftwaffengeschwader

    Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Über welche Möglichkeiten er verfügt, zeigt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 bei verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland. Für die sogenannte Leistungsdemonstration, die auch Flying Display genannt wird, muss geübt werden.

    Was alles zu den Übungen gehört

    Das nächste umfangreiche Vorbereitungsprogramm findet bei geeigneter Wetterlage am Dienstag, 19. August, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr am Flugplatz Lechfeld statt. Es umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg und Lechfeld sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Laut Mitteilung des Geschwaders ist mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Auf das strikte Betretungsverbot des Militärischen Sicherheitsbereichs des Standortübungsgeländes wird ausdrücklich hingewiesen. Es finden Kontrollen statt.

    Bürgertelefon ist eingerichtet

    Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (mcz)

