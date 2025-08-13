Eurofighter gehen über dem Lechfeld an ihre Grenzen

Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Über welche Möglichkeiten er verfügt, zeigt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 bei verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland. Für die sogenannte Leistungsdemonstration, die auch Flying Display genannt wird, muss geübt werden.

Was alles zu den Übungen gehört

Das nächste umfangreiche Vorbereitungsprogramm findet bei geeigneter Wetterlage am Dienstag, 19. August, in der Zeit von 9 bis 10 Uhr am Flugplatz Lechfeld statt. Es umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg und Lechfeld sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort. Laut Mitteilung des Geschwaders ist mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Auf das strikte Betretungsverbot des Militärischen Sicherheitsbereichs des Standortübungsgeländes wird ausdrücklich hingewiesen. Es finden Kontrollen statt.

Bürgertelefon ist eingerichtet

Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per E-Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (mcz)