Leseraktion: Exklusive Einblicke bei Amazon

Über 30 Leser und Leserinnen erhielten jüngst einen exklusiven Einblick bei Amazon in Graben. Der Versandriese hatte am Tag der Logistik zwei Lesertouren organisiert. Wer beim Gewinnspiel des Augsburger Landboten und der Schwabmünchner Allgemeinen Glück hatte, durfte teilnehmen. Zu sehen gab es auf den rund 175.000 Quadratmetern allerhand: Weitläufige Lagerhallen, E-Ameisen, 20 Kilometer Förderbänder und verschiedene Roboter, die die Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützen. Und immer wieder kleine schwarze Kisten, die sogenannten „Totes“. In ihnen wird die Ware gesammelt, transportiert und auf drei unterschiedlichen „Robotics-Floors“ – einem ausladenden Lagerbereich – für den Versand sortiert. Der Weg, den die Ware in den „Totes“ nimmt, macht das Konzept in Amazons Logistikzentrums in Graben begreiflich: Annehmen, bewerten, lagern und bei Bedarf in kürzester Zeit versandbereit machen.