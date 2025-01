Das Gewerbegebiet Nordost wird größer

Im Süden Schwabmünchens sprießen gerade die Einfamilienhäuser aus dem Boden, im Norden wird dies bald mit Gewerbebauten der Fall sein. Nachdem die Flächen im Gewerbegebiet südlich der A30 - dort befindet sich die Baywa, ein Motorradfachhandel und meist Firmen aus dem Baugewerbe nahezu alle bebaut sind, nimmt nun die Fläche auf der gegenüberliegenden Fläche der Straße Fahrt auf. Vom V-Markt in Richtung Osten hat die Grundstückgesellschaft der Stadt Schwabmünchen (GWS) weitere Bauplätze geschaffen. „Diese Flächen sind schon alle verkauft oder reserviert“, so Matthias Böck von der GWS. Aktuell werden die Grundstücksverkäufe abgewickelt. Dazu zählt auch eine Fläche, die erst nachträglich ins Baugebiet aufgenommen wurde. Diese liegt nördlich des neuen Kreisverkehrs und der Firma Seemiller. Auch wenn das Grundstück unscheinbar ist, der notwendige bürokratische Aufwand glich dabei fast dem des kompletten Gebiets. Wie aber zu erwarten, gab es bei der Auslegung der Pläne keine wirklich bedeutenden Einwände. Daher folgt nun die endgültige Auslegung, anschließend kann auch diese Fläche veräußert werden.

Wie Bürgermeister Lorenz Müller unlängst betonte, ist es der Stadt wichtig, dass die verfügbaren Flächen an Schwabmünchner Gewerbetreibende gehen, die sich vergrößern wollen. Dies sei auch wieder gelungen. Nach der Erweiterung des V-Markts samt Tankstellenneubau und dem Neubau der Firma Seemiller - vormals im Stadtteil Mittelstetten - tat sich auf den Flächen lange nichts. Mittlerweile sind schon die ersten Bagger vorgefahren. Ein Schwabmünchner Bauunternehmen erstellt östlich der Tankstelle seinen neuen Firmensitz. Auch ein DHL-Stützpunkt soll dort entstehen. Welche Firmen auf den restlichen Flächen bauen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Singoldsand und Hochwasser Themen in den nächsten Sitzungen

Stadtrat Frank Weiher (Freie Wähler) erkundigte sich nach den Plänen einer Radweganbindung Schwabmünchens an das Langerringer Gewerbegebiet. Dort entsteht ein Freizeitzentrum und das Umweltbildungszentrum des Landkreises. Bürgermeister Lorenz Müller erklärte dazu, dass die Gemeinde Langerringen mit dem Straßenbauamt in Gespräch sei, wie die Staatsstraße überquert werden könne. Inwiefern dann Schwabmünchen daran dann beteiligt ist, ist offen.

Die Planungen für das Singoldsand Festival (14. bis 16. August) sollen in einer der kommenden Sitzungen vorgestellt werden. Dies war zwar schon für Ende 2024 vorgesehen, konnte aber aus verschiedenen Gründen nicht umgesetzt werden. Stadtrat Konstantin Wamser (SPD) regte zudem an, zukünftig Pläne für die städtischen Maßnahmen im Hochwasserfall zu erstellen. Er und auch Bürgermeister Lorenz Müller haben darüber schon mit der Feuerwehr gesprochen, die sich schon Gedanken dazu gemacht hat. Dies soll auch in einer der nächsten Sitzungen vorgestellt werden.