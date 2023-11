Fachkräfte finden und an den eigenen Betrieb binden

Unternehmer und Unternehmerinnen tauschen sich beim Wirtschaftsdialog im Bobinger Industriepark aus.

Über 60 Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Wirtschaftsraum - das sind die Stadt Augsburg sowie die beiden Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg - haben sich im Industriepark Werk Bobingen (IWB) über das Thema „Fachkräfte finden und binden“ ausgetauscht.

Zunächst konnten die Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen des IWB werfen. Die Unternehmen Johns Manville Europe GmbH, Indorama Ventures Fibers Germany GmbH und Perlon Nextrusion Monofil GmbH boten Führungen durch ihre jeweiligen Produktionen an. Neben Christoph A. Bock vom Industriepark begrüßte auch Andreas Thiel, Geschäftsführer Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, die Teilnehmenden: „Wir haben im Wirtschaftsraum Augsburg viele hilfreiche Angebote und Arbeitgeber mit tollen Praxisbeispielen.“ Bobingens Bürgermeister Klaus Förster wünschte einen gewinnbringenden Austausch: „Diese Impulse für die Fachkräftesicherung entfachen positive Synergien für den gesamten Standort Bobingen.“

Wie der IWB für Nachwuchs sorgt

Der Gastgeber IWB geht bereits kreative Wege der Fachkräftesicherung, wie etwa mit einem Kooperationsprojekt mit der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen, das beim Wirtschaftsdialog vorgestellt wurde. Der IWB begleitet die Jugendlichen in der Vorabschlussklasse und bietet ihnen Orientierung bei der Berufswahl. Damit bekommen Jugendliche, die sonst wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, eine nachhaltige Starthilfe ins Berufsleben und werden am Standort gehalten.

Austausch zu verschiedenen Themen

Im Anschluss daran konnten sich die Unternehmen an verschiedenen Thementischen zu den Bereichen Azubi-Marketing, ausländische Fach- und Arbeitskräfte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Digitalisierung in der Ausbildung informieren und den Referenten von der Raiffeisenbank Bobingen, Bundesagentur für Arbeit und dem Verein Tür an Tür, Familienpakt Bayern sowie Christiani GmbH & Co. KG konkrete Fragen stellen und diskutieren. Beim abschließenden Netzwerken gab es die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen sowie einen virtuellen Schweißstand anzuschauen und auszuprobieren.

