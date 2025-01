Wiederholungstäter am Steuer: Mann ohne Fahrerlaubnis gestoppt

Am Dienstagnachmittag wurde ein 52-Jähriger dabei erwischt, wie er ohne Fahrerlaubnis mit seinem Auto fuhr. Ein aufmerksamer Polizeibeamter konnte den Fahrer in seiner Freizeit bei der Fahrt beobachten und gab Dienststelle daraufhin Bescheid, heißt es in der Polizeimeldung. Der Mann soll in der Vergangenheit schon mehrfach mit derselben Tat aufgefallen sein.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)