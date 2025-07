Ohne gültigen Führerschein saß ein 52-Jähriger am Samstagmorgen am Steuer eines Autos. Eine Polizeistreife hatte den Mann in der Peter-Dörfler-Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Jetzt muss er mit einer Anzeige rechnen.

